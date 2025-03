Se inscribieron las alianzas en CABA y Unión por la Patria se denominará "Es Ahora"

A las 0.00 hora de este jueves operó el cierre de inscripción de las alianzas que competirán en las elecciones porteñas del 18 de mayo. El Pro, que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace 18 años, anotó la coalición "Buenos Aires Primero", aunque sin aliados de consideración. Unión por la Patria cambió su denominación por "Es Ahora Buenos Aires", con el PJ como fuerza principal y Leandro Santoro como su candidato a legislador. También se inscribió el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta con "Volvamos Buenos Aires" mientras que la UCR de Martín Lousteau volvió a Evolución. La Libertad Avanza, en tanto, irá en soledad, sin que todavía se sepa quién encabezará la boleta. El cierre de candidaturas será el 29 de marzo.

Probablemente, al jefe de gobierno, Jorge Macri, no le quedara otra opción que desdoblar los comicios en la Capital, pero se jugó una carta brava. Las encuestas muestran que el PRO está lejos de aquellos porcentajes que supo tener en su distrito de origen y que su imbatibilidad está en serios problemas. Bajo el paraguas "Buenos Aires Primero", sumaron a fuerzas menores de la derecha local como el Partido Demócrata, Encuentro Republicano Federal, Unir, Ciudades en Acción y el MID. Todavía resta develar el nombre de quién encabezará la lista para la Legislatura porteña. Uno de las posibilidades que se baraja es la de María Eugenia Vidal, ya designada a cargo de la campaña. Otra opción es la del ministro de Salud, Fernán Quirós. Dependerá si se apunta a disputar al electorado de derecha -ahí la mejor opción sería Vidal- o el de centro progresista -donde a Quirós puede sacar más votos-. Adelantaban que volverá a hacer campaña con el amarillo que los distingue.

Así como Cambiemos y Juntos por el Cambio son historia, la denominación Unión por la Patria también parece camino al archivo. "Tenemos que empezar a dejar la derrota atrás", explicaba un dirigente porteño la inscripción de "Es Ahora Buenos Aires" para las elecciones del 18 de mayo. El peronismo estará acompañado por el Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Partido de la Victoria, Kolina, Nueva Dirigencia, Partido de la Concertación Forja, Partido Solidario y Patria Grande. A diferencia de las otras fuerzas con posibilidades, Es Ahora ya tiene definido que la boleta estará encabezada por Santoro, un candidato que desde hace tiempo luce bien posicionado en los sondeos y trabaja en los temas de la Capital. "Buenos Aires está abandonada, hay un modelo agotado", sostuvo el diputado al anunciar su postulación. La división de la derecha le otorga al frente peronista una posibilidad propicia para conseguir un muy buen resultado, incluso un triunfo. Sería de alto impacto en el inicio del año electoral.

Luego del fracaso de su intentona presidencial, Rodríguez Larreta confirmó días atrás su decisión de volver a incursionar en la política porteña. Este miércoles inscribió "Volvamos Buenos Aires", donde además del Partido Federal -el sello que consiguió para competir- sumó a Confianza Pública, el espacio de la ex ministra y actual legisladora porteña Graciela Ocaña. Rodríguez Larreta encabezará la boleta y probablemente lo secunde María Sol Méndez, legisladora de Confianza Pública que finaliza su mandato. Los sondeos le otorgan a la rentrée de Larreta a la política de CABA entre cinco y diez puntos. Lo trascendente de la incursión es que promete quitarle votos al PRO, que podrían resultar clave para el resultado final del comicio. No todos hacían una mirada tan lineal. Un dirigente del peronismo porteño decía temer que la discusión se polarizara entre el macrismo y sus ex aliados y "Es Ahora" quedara fuera de órbita. Sonaba demasiado pesimista.

Lousteau volvió a su espacio Evolución en el que incluyó a la UCR, al GEN de Margarita Stolbizer y al Partido Socialista. Ocaña, a quien una semana antes daban adentro de esta alianza de tono progresista, terminó con Larreta. "Buenos Aires es una ciudad sin prioridades, sumida en la improvisación y la especulación política", sostuvo Lousteau, que en octubre termina su mandato como senador. No estaba definido si encabezaría la lista a la legislatura o si se reservará para la legislativa nacional. Otro nombres posible eran los del diputado Martín Tetaz y las dirigentes universitarias Piera Fernández y Priscila Vitale, una titular de la FUA y la otra de la FUBA.

El Frente de Izquiera y de Trabajadores Unidad reeditará la coalición porteña entre el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores por el Sociales (PTS), el Movimiento Socialista de los Reabajadores (MST) e Izquierda Socialista. La elegida para encabezar la nómina sería la actual diputada Vanina Biasi.

La Libertad Avanza anunció unas horas antes del cierre que no inscribiría ningún frente porque "nuestra alianza es con los porteños. Sin pactos, sin privilegios y sin vender nuestras convicciones". Mientras discute un acuerdo electoral con el PRO en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza es en CABA una opositora tenaz de la gestión de Jorge Macri. "Los porteños van a poder elegir entre más de lo mismo o pasar la motosierra a los privilegios y despilfarros", sostuvieron este miércoles. Como fuerza muestra una interesante intención de voto, pero no cuenta con dirigentes locales de peso. Por eso, decididos a jugar fuerte en esta elección clave, apostarían por una de sus figuras nacionales. A quien se mencionaba con mayor insistencia era al vocero presidencial Manuel Adorni, quien en las últimas horas recorrió varios canales de televisión. Había quienes también incluían a la ministra Patricia Bullrich entre los posibles candidateables.

Hay otras fuerzas que irán solas. La Coalición Cívica de Elisa Carrió no se sumó a ningún frente y postulará como legisladora a la diputada Paula Oliveto. Siempre hay chances de que negocien incluirla en alguna de las alianzas ya inscriptas y bajen la boleta. En cuanto a Ramiro Marra, quien fue el candidato a jefe de gobierno de LLA en 2023, no inscribió ninguna coalición y en unos días anunciará si finalmente compite en mayo o en octubre. Si se lanza, será una mala noticia para la Casa Rosada. Por otro lado, el Movimiento Evita no se sumó a Es Ahora Buenos Aires y podría anotar la candidatura de Juan Manuel Abal Medina como legislador. También se inscribiría por las suyas el dirigente de origen coreano Alejandro Kim de Principios y Valores. En diez días quedarán definidas las listas y se despejarán las últimas incógnitas.