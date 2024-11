El Chaqueño Palavecino, al borde de las lágrimas en la Legislatura de Córdoba: "Una mano"

El Chaqueño Palavecino y un video que emocionó al mundo del folklore.

El Chaqueño Palavecino es uno de los símbolos del folklore en Argentina y en este 2024, se encuentra celebrando 40 años en el mundo de la música. En este contexto, el experimentado cantante de 64 años se mostró al borde de las lágrimas en la Legislatura de Córdoba en un video publicado en sus redes sociales, lo que generó emoción en el ambiente de la cultura.

Son muchos los artistas del mundo del folklore que marcaron un precedente en la música argentina. Uno de ellos es El Chaqueño Palavecino, quien está atravesado por el lanzamiento de su reciente álbum Quién me quita lo cantado y viene de estar muy activo en sus redes sociales para comunicar distintos detalles de sus actividades artísticas.

En la jornada del miércoles 27 de noviembre, el artista movilizó al folklore en el marco de su visita a la Legislatura de Córdoba, quien lo reconoció por sus 40 años de aporte a la música. "Sinceramente para mí es un privilegio todo esto, este reconocimiento que no me esperaba", expresó frente a cámara.

"Agradecerle al legislador que se preocupó, siempre hay alguien que tira una mano. En nuestro caso, un reconocimiento. Son 40 años que uno anda, muchas veces en Córdoba, muchos festivales", agregó conmovido con una sonrisa en el rostro. "Les agradezco totalmente a todos. Gracias Dios por llegar a la gente y a ustedes que me están reconociendo de esta manera, que es lo más lindo para uno.

Asombro en el folklore por lo que se filtró de Mirtha Legrand y El Chaqueño Palavecino: "Tan grave"

Mirtha Legrand y El Chaqueño Palavecino tienen una inesperada relación que se dio a conocer este último tiempo por un video que se filtró recientemente en las redes sociales. En el mismo, la conductora se había referido hacia al artista de folklore de 64 años con una serie de comentarios contundentes por una de las máximas polémicas del cantante que impactó de lleno a la música.

Sin dudas que el mundo de la televisión y la música suelen entrelazarse por los artistas que visitaron distintos programas de la pantalla chica. Si alguien recibió a innumerables músicos y actores fue Mirtha Legrand a lo largo de su trayectoria en los medios. En este contexto, se dio a conocer un inesperado video de la conductora hablando sobre El Chaqueño Palavecino.

El hecho se remonta al 2017, cuando El Chaqueño Palavecino protagonizó una polémica situación en la 27º Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes por un comentario hacia una mujer del público. "Esa está buena. ¡Más gorda tiene que ser todavía! ¡Tiene que tener esa cola así que junta agua atrás!", lanzó sobre una fanática que iba a subir al escenario junto a él.

"No fue tan grave, no me parece tan grave, no sé, son cosas que por ahí dice la gente del interior, pero no fue tan grave", expresó Mirtha en una entrevista que le hicieron tras ser interceptada en la puerta de un teatro. "Bueno, pidió disculpas ¿no?", agregó la conductora sobre la actitud del músico frente a sus dichos. Cabe recordar que El Chaqueño visitó varias veces al programa de Mirtha Legrand y mantienen una relación cordial.