Un veterano de la guerra de las Islas Malvinas reveló que la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se comprometió hace dos meses a solucionar el excesivo valor de su prepaga pero que aún no recibió respuesta. El excombatiente había abordado durante un acto al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la hermana del presidente Javier Milei por el alto costo que le dedica mes a mes a mantener su medicina privada.

"Le dije cómo puede ser que las prepagas aumenten 300% de aumento y Caputo me dijo es una barbaridad. Karina Milei me agarra y me dice 'dejame que me encargo de esto'. No recibí respuesta", dijo el veterano Alfredo Pucci en diálogo con C5N desde las afueras del Congreos, en un nuevo miércoles en el que jubilados reclaman un aumento en sus haberes.

El excombatiente recordó cuando se acercó a manifestar su enojo por el valor de su prepaga Swiss Medical a un acto de afiliación de La Libertad Avanza (LLA) que se realizó en el barrio porteño de Palermo en febrero pasado. "Lo que pago por mi hija, mi mujer y yo son casi $1.000.000, antes pagaba $200 y pico mil. Antes con la pensión nacional me sobraba un 30%, pagando las dos facturas. Hoy tengo que poner casi $170 mil de más", se quejó.

Además de remarcar que no recibió respuesta, Pucci agregó que "hace 10 días" envió una nota a la Secretaría de Presidencia, el área de Karina Milei, pero que sólo recibió una contestación por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud. "Me comunicaron que el decreto 102/2025 a aumentar las prepagas a aumentar lo que quieren", detalló.

Sobre esa respuesta oficial que le brindaron, agregó: "Me dijeron usted se afilió voluntariamente. Un poco más me dicen 'jódase'".

Cómo fue el cruce con Caputo y Karina

En medio del acto de afiliación a LLA, Pucci le mostró la boleta con aumento de Swiss Medical al ministro Caputo, evidenciando su malestar por los aumentos de las prepagas que permitió el gobierno de Milei.

"Te pido por favor, hacé algo", le dijo mientras le mostraba su factura. Segundos después, y sin que el ministro le diera respuesta, los propios militantes libertarios lo corrieron del lugar.