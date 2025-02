En medio del acto de afiliación de La Libertad Avanza (LLA) en el barrio porteño de Palermo realizado este domingo, un hombre le mostró la boleta con aumento de Swiss Medical al ministro de Economía, Luis Caputo, evidenciando su enojo por los aumentos de las prepagas que permitió el gobierno de Javier Milei.

Mientras el presidente Javier Milei recibía un sinfín de denuncias por haber promocionado una estafa a través de la criptomoneda $LIBRA, Caputo y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hicieron como si nada hubiera pasado y encabezaron un acto que se realizó en la intersección de Avenida del Libertador y Sarmiento.

Poco antes de las 17.30, los funcionarios llegaron a la Plaza Seeber. Estuvieron en todo momento rodeados por un grupo de militantes libertarios que les sirvió de barrera de contención para evitar que se acercara la prensa y otros asistentes. Esto impidió preguntas sobre la criptomoneda que avivó denuncias contra el jefe de Estado y pedidos de juicio político de parte de la oposición.

No obstante, la actividad partidaria que tenía como objetivo sumar afiliados al partido oficialista, terminó con un tenso episodio. El país vive una crisis económica sin precedentes y el pueblo sufre: preocupado por el incremento del costo de vida, un vecino logró sortear la custodia y enfrentó al titular del Palacio de Hacienda con un reclamo directo: "Te pido por favor, hacé algo", le dijo mientras le mostraba su factura. Segundos después, y sin que el ministro le diera respuesta, los propios militantes libertarios lo corrieron del lugar.

Prepagas aumentan con libertad

El Gobierno posibilitó que las empresas de medicina privada ajusten libremente sus valores desde julio de 2024, al retirar la intervención que el Estado hacía sobre los topes máximos de precios. Según el informe del INDEC de diciembre, el aumento promedio de las prepagas a nivel nacional fue del 220%, cuando la inflación interanual a diciembre había sido del 117%.

Con tamaña rentabilidad obtenida a costa del “dejar pasar, dejar hacer” del oficialismo, las prepagas pudieron incrementar el pago a sus prestadores privados en un 187%, según los datos brindados por La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim). En ese mismo informe, le reclaman al PAMI una recomposición de los valores retributivos respecto de los costos de los prestadores en base a diciembre de 2022 que llega al 56%.

Qué opinan los militantes de Milei sobre la estafa cripto

En la previa del acto en Plaza Sebeer, militantes de La Libertad Avanza dieron su opinión sobre la estafa cripto que promocionó Milei el viernes pasado. "No sé las circunstancias bien porque no las he leído, pero deseo que los argentinos podamos salir adelante", dijo una mujer a C5N, luego de oponerse a un eventual juicio político al Presidente.

Minutos después, una joven opinó: "Yo creo que se va a resolver, que la Justicia tiene que ver qué pasó. Se va a resolver todo. Es un país que está acostumbrado a que haya trampas, a que haya mano negra, a que haya corrupción".

Luego habló una mujer que aseguró ser de "la generación plateada", y explicó: "Somos los adultos mayores que tiene La Libertad Avanza". Un hombre, que formaba parte del mismo grupo, afirmó: "Creemos totalmente en Javier Milei y sabemos que no tiene nada que ver con todo esto". "No existe esto. Cualquier abogado que escucha sabe que tiene que haber dolo", añadió otro.