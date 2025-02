Karina y Caputo aparecen en un acto en medio del escándalo por la estafa cripto

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, llegaron esta tarde al acto de afiliación de La Libertad Avanza (LLA) en el barrio porteño de Palermo.

Poco antes de las 17.30, los funcionarios llegaron a la Plaza Seeber para encabezar la actividad partidaria, en una jornada marcada por la estafa cripto en la que se vio envuelto el presidente Javier Milei.

La hermana del Presidente y el ministro de Economía asistieron al evento luego de rumores de cancelación, a raíz del escándalo que se despertó por la promoción que hizo Milei en sus redes sociales de una cripto que se capitalizó rápidamente y luego se desplomó, dejando pérdidas estimadas en 80 millones de dólares.

Los funcionarios estuvieron en todo momento rodeados por un grupo de militantes libertarios que les sirvió de barrera de contención, para evitar que se acercara la prensa y otros asistentes. Eso también impidió preguntas sobre la criptomoneda que avivó denuncias contra el jefe de Estado y pedidos de juicio político de parte de la oposición.

Qué opinan los militantes sobre la estafa cripto

En la previa del acto en Plaza Sebeer, militantes de La Libertad Avanza dieron su opinión sobre la estafa cripto que promocionó Milei el viernes pasado. "No sé las circunstancias bien porque no las he leído, pero deseo que los argentinos podamos salir adelante", dijo una mujer a C5N, luego de oponerse a un eventual juicio político al Presidente.

Minutos después, una joven opinó: "Yo creo que se va a resolver, que la justicia tiene que ver qué pasó. Se va a resolver todo. Es un país que está acostumbrado a que haya trampas, a que haya mano negra, a que haya corrupción".

Luego habló una mujer que aseguró ser de "la generación plateada", y explicó: "Somos los adultos mayores que tiene La Libertad Avanza". Un hombre, que formaba parte del mismo grupo, opinó: "Creemos totalmente en Javier Milei y sabemos que no tiene nada que ver con todo esto". "No existe esto. Cualquier abogado que escucha sabe que tiene que haber dolo", añadió otro.

