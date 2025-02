Explicaciones al Congreso y denuncia penal: reclaman a Milei por la estafa cripto

Cuando ya estaba claro que el presidente Javier Milei había promocionado en sus redes oficiales una criptomoneda que terminó siendo una estafa e hizo perder mucha plata a mucha gente en sólo unas horas, el repudio se contagio del mundo virtual, al financiero hasta llegar al político y judicial. Primero, se difundió un pedido de convocatoria al jefe de gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara de Diputados para expliqué el accionar del mandatario, luego el senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, exigió una auditoría y planteó la posibilidad de un delito penal, que luego se concretó en una primera denuncia de un ciudadano privado ante la justicia penal.

En plena madrugada, los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein prepararon la convocatoria para Francos para garantizar que este nuevo escándalo que tiene en el centro al presidente alcanzara una dimensión político-institucional adecuada. Pidieron la presencia del jefe de gabinete "para que brinde explicaciones detalladas en relación a la promoción por parte del sr Presidente de la Nación, licenciado Javier Gerardo Milei, de la subscripción de una memecoin denominada $Libra".

Poco después, se sumó el radicalismo al repudio. El senador y titular del partido, Martín Lousteau, tuiteó: "Es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado? Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente."

Y no fue una crítica aislada. El diputado, también radical, Martín Tetaz, salió a criticar antes de que Milei finalmente reconociera que el tuit promocional había sido de él, que no hubo hackeo como deslizaban algunos referentes del microclima libertario de las redes y que lo hizo porque "no estaba interiorizado del proyecto" que estaba apoyando. "Lo grave a esta altura ya no es la promoción de un negocio privado, ni siquiera la recomendación de una shitcoin. Lo grave es la falta de reacción oficial; van 4 horas y no lo borran. Francamente, creo que alcanzaba con una disculpa, pero cada minuto que pasa complica más todo".

Finalmente, Milei borró el tuit original, pero ya era muy tarde.

Un ciudadano privado ya había presentado una denuncia penal contra el presidente por los delitos de "exacciones ilegales, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos, estafa y defraudaciones.

La diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, también alertó sobre la dimensión judicial que puede tener este escándalo. "Si esto es cierto, el presidente está cometiendo un grave abuso de autoridad: hacer negocios privados desde su función pública, justo lo que la ley de ética pública prohibe. Pero además, en cuestión de minutos todos los que pusieron la plata se quedaron sin nada. ¿El presidente detrás de una estafa? Todo ilegal", tuiteó.