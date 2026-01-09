Los devotos de Filipinas se unen a la multitudinaria procesión del Nazareno Negro

Los devotos católicos filipinos se empujan para tocar el carruaje que lleva la estatua del Nazareno Negro durante la procesión anual en su día festivo en Manila, Filipinas

Cientos ‍de miles de devotos filipinos se unieron el viernes a la procesión anual de una estatua centenaria ‍de Jesucristo, una de ⁠las mayores muestras de fe católica del mundo que este año sirvió de plataforma para criticar a los responsables corruptos del país.

Los filipinos convirtieron las calles de Manila en un mar de colores granate y dorado mientras se agolpaban en torno al "Nazareno Negro", una imagen de tamaño natural de Jesucristo semiarrodillado y con una cruz de madera, que ‌data al menos del siglo XVII.

Los devotos ⁠se agolpaban para tirar de la ⁠gruesa cuerda que remolcaba la carroza, mientras que otros salían de entre la multitud para tocar la estatua de cristal.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los ‍organizadores calcularon que unas 439.000 personas se habían unido a la procesión a las 8 ⁠de la mañana del viernes (0000 ‌GMT). Se espera que la multitud aumente a medida que la procesión avance por su recorrido.

Muchos devotos creen que tocar la estatua les traerá bendiciones y curará sus enfermedades. Casi el 80% de los filipinos se ‌identifican como ‌católicos romanos.

Algunos influyentes líderes eclesiásticos aprovecharon la festividad de este año para criticar a la clase política, en un momento en que el país sigue sacudido por un escándalo de corrupción relacionado ​con proyectos de mitigación de inundaciones sobrevalorados y sin construir que han desalentado a los inversores y ralentizado el crecimiento económico.

El obispo Rufino Sescon, antiguo párroco de la iglesia de Quiapo, custodio del Nazareno Negro, dijo a los devotos que aprendieran de Jesucristo, que se humilló por amor, a diferencia de ‍ciertos responsables del Gobierno que se aferran al poder en medio de acusaciones de fechorías que han perjudicado a otras personas.

"Ten piedad de la nación", dijo. "Deberían avergonzarse; dimitan voluntariamente por misericordia y amor", dijo Sescón en su homilía, sin ​nombrar a políticos concretos.

La procesión, denominada "traslación", conmemora el traslado del Nazareno Negro desde una iglesia de la antigua capital española de ​Intramuros a su actual emplazamiento en la iglesia de Quiapo.

La imagen fue traída a Filipinas desde México en ⁠el siglo XVII durante el comercio de galeones, cuando el país aún era colonia de España.

Con información de Reuters