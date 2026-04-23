Paritarias trabajadores rurales: cuánto ganan en mayo 2026

Trabajadores rurales con aumento en mayo

El acuerdo salarial alcanzado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ingresa en su tramo final y ya permite anticipar cuánto cobrarán los trabajadores rurales en mayo de 2026. Luego de los incrementos aplicados entre febrero, marzo y abril, para el próximo mes llegará la última actualización prevista dentro del esquema escalonado pactado para el sector.

La mejora salarial impacta especialmente sobre la categoría testigo del convenio, el peón general, que funciona como referencia para buena parte de las actividades agropecuarias en todo el país.

Cuánto gana un trabajador rural en mayo 2026

De acuerdo con el cronograma acordado, el salario mensual del peón general alcanzará en mayo los $1.093.693,62, consolidando así el último tramo de la recomposición prevista.

La evolución de los haberes quedó establecida de la siguiente manera:

Mes Salario peón general Febrero 2026 $1.000.908,17 Marzo 2026 $1.035.939,96 Abril 2026 $1.067.018,16 Mayo 2026 $1.093.693,62

Esto significa que entre febrero y mayo el salario de referencia del sector supera una mejora acumulada cercana al 9%.

Salarios confirmados en mayo

Cómo impacta la inflación en los salarios rurales

Aunque el aumento ya estaba definido en cuotas, el contexto inflacionario sigue siendo determinante para medir el verdadero alcance de la recomposición. En el sector rural, como en otras actividades, el debate gira en torno a cuánto logran recuperar los trabajadores frente al aumento sostenido del costo de vida, especialmente en alimentos, transporte y servicios. Por eso, más allá de la mejora nominal, el foco sindical y empresarial ya empieza a trasladarse a las futuras negociaciones posteriores a mayo.

Uno de los principales desafíos del trabajo rural sigue siendo la informalidad laboral. Según datos difundidos por referentes gremiales del sector, una porción importante del empleo agropecuario continúa sin registración formal.

Eso implica que muchos trabajadores:

No perciben salarios de convenio

No acceden a aportes jubilatorios

No cobran obra social

Quedan fuera de las mejoras paritarias oficiales

En ese escenario, el impacto real de cada aumento no alcanza de la misma forma a todo el universo laboral rural.

Cuánto cobran los trabajadores rurales

Salarios rurales: qué pasa después de mayo 2026

Con el pago previsto para mayo, el acuerdo actual completará su recorrido. Desde entonces, comenzará una nueva etapa de discusión salarial entre sindicato, empleadores y organismos competentes.

Los próximos puntos de negociación estarán atravesados por:

Evolución de la inflación

Necesidad de recomposición adicional

Cambios normativos en la negociación colectiva rural

Situación del empleo registrado

El sueldo rural es una referencia central para miles de trabajadores vinculados a economías regionales, cosechas, ganadería, tareas de campo y logística agropecuaria. Por eso, la actualización de mayo de 2026 será seguida de cerca no solo por empleados y empleadores, sino también por provincias donde la actividad agroindustrial tiene fuerte peso económico.