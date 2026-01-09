A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo hoy, viernes 9 de enero de 2026

La jornada de este viernes 9 de enero de 2026 llega con alertas meteorológicas de corto alcance y un escenario climático dispar entre Santa Fe y Rosario. Mientras una ciudad arranca el día pasada por agua, la otra se mueve entre la humedad y la amenaza de chaparrones.

El último pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma que el momento del día en el que llueve no es un detalle menor: condiciona la movilidad, la actividad comercial y hasta los planes al aire libre.

¿A qué hora llueve en Santa Fe? Los detalles del pronóstico para este viernes

En la ciudad de Santa Fe, el SMN anticipa que el mal tiempo se instala temprano:

Mañana (6 a 12): probabilidad de lluvia entre 70% y 100%, con tormentas persistentes.

probabilidad de lluvia entre 70% y 100%, con tormentas persistentes. Mediodía (12 a 15): el panorama sigue complicado, con lluvias todavía muy probables.

el panorama sigue complicado, con lluvias todavía muy probables. Tarde (15 a 19): baja levemente la intensidad, pero se mantienen chaparrones aislados (40% a 70%).

baja levemente la intensidad, pero se mantienen chaparrones aislados (40% a 70%). Noche: mejora gradual, con chances menores (10% a 40%).

Pronóstico de Santa Fe.

La temperatura oscila entre los 20 y 26 grados, con sensación térmica elevada por la humedad.

¿Cuándo llueve en Rosario hoy? Los detalles del pronóstico del tiempo para este viernes

En la ciudad de la bandera, el viernes arranca más tranquilo, aunque no del todo despejado:

Mañana: casi sin lluvias (0% a 10%).

casi sin lluvias (0% a 10%). Mediodía y tarde: aumentan las chances de precipitaciones aisladas (10% a 40%).

aumentan las chances de precipitaciones aisladas (10% a 40%). Noche: continúan los chaparrones débiles y dispersos.

Pronóstico de Rosario.

La máxima prevista es de 25 grados, con mínima de 17, y un clima pesado que anticipa inestabilidad, aunque sin tormentas fuertes como en la capital provincial.

Pronóstico extendido, según el SMN: ¿cómo sigue el fin de semana?

El sábado todavía arrastra algo de inestabilidad, pero el domingo mejora: cielo parcialmente nublado y temperaturas que trepan hasta los 31 grados tanto en Santa Fe como en Rosario, según adelantó el SMN en su pronóstico extendido para este fin de semana.

Las recomendaciones del SMN para el clima del viernes