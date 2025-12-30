Alerta hantavirus: una mujer murió por la enfermedad en Santa Fe y crecen los casos

Una mujer de 40 años falleció en la localidad de Ibarlucea, a 12 kilómetros al noroeste de Rosario, tras confirmarse su diagnóstico de hantavirus en el hospital local. El país ya suma 72 casos y 21 muertes en 2025, mientras las autoridades insisten en reforzar la prevención ante una enfermedad sin cura.

La víctima, identificada como Alejandra Caciarelli, residía en el barrio Las Casuarinas y comenzó a manifestar síntomas gripales el 23 de diciembre, con fiebre y dolores musculares. Su cuadro se agravó rápidamente y murió el 25 de diciembre en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Este caso se conoció pocos días después de que la provincia de Salta informara cinco muertes por la misma enfermedad en lo que va del año, según datos del Ministerio de Salud Pública local. En consecuencia, las autoridades sanitarias de ambas provincias intensificaron las recomendaciones de prevención, especialmente en zonas rurales y periurbanas.

El contagio de Caciarelli podría haberse producido tanto en Ibarlucea como en la ciudad entrerriana de Victoria, donde había permanecido tres semanas en una cabaña. Ambas localidades son consideradas áreas endémicas. Tras la confirmación del laboratorio, se activaron los protocolos de control y se notificó a la provincia de Entre Ríos.

En diálogo con Radio Cadena 3, Lisandro, esposo de la víctima, relató que la confirmación oficial del diagnóstico le fue comunicada el sábado pasado. Subrayó la importancia de reforzar las medidas de prevención en comunidades pequeñas y rurales, donde el contacto con roedores es frecuente, y advirtió sobre la letalidad del virus, especialmente para niños y vecinos cercanos.

Hantavirus: Situación epidemiológica

La provincia de Santa Fe contabiliza hasta el momento 13 casos positivos en 2025, con tres muertes atribuidas al hantavirus. En paralelo, Salta registra 12 contagios confirmados y cinco fallecidos, dos de ellos ocurridos en diciembre. A nivel nacional, el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó que se notificaron 72 casos confirmados durante 2025, con 21 personas fallecidas, lo que arroja una letalidad del 29,2%. Esta cifra duplica el promedio de los últimos cuatro años, que se ubicó en 15,4%.

El BEN destacó que la mayoría de los contagios se concentraron en la región centro (64%), seguida por el noroeste (21%), el sur (11%) y el noreste (5%). Además, la mayor parte de los casos se produjo entre septiembre y abril, con un pico de notificaciones entre noviembre y enero. El antecedente más grave sigue siendo la temporada 2018-2019, con 126 contagios confirmados, en coincidencia con el brote de transmisión interhumana en Epuyén, Chubut.

De acuerdo con la Dirección de Epidemiología, el 55% de los casos tuvo antecedentes de contacto con roedores o sus excretas, el 35% residía en viviendas rurales y un 32% había realizado actividades en zonas silvestres. Los síntomas más frecuentes fueron fiebre (95%), dolores musculares (75%), cefalea (61%), náuseas (40%), disnea (39%), vómitos (39%), tos (35%) y diarrea (30%).

Qué es el hantavirus y cómo prevenirlo

El hantavirus es una zoonosis viral transmitida principalmente por inhalación de partículas presentes en la orina, saliva o heces de roedores infectados, en especial del ratón colilargo. El contagio suele producirse en viviendas, galpones y depósitos rurales, o durante la limpieza de ambientes cerrados infestados. Aunque la transmisión persona a persona es rara, existen antecedentes vinculados al virus Andes.

En su etapa inicial, la enfermedad puede confundirse con un cuadro gripal, ya que provoca fiebre superior a 38 °C, dolores musculares, cefalea, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Sin embargo, en fases avanzadas puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico. Dado que no existe tratamiento antiviral específico ni vacuna aprobada, la prevención resulta fundamental.

Las recomendaciones oficiales incluyen mantener los ambientes limpios, ventilar espacios cerrados, sellar orificios en viviendas, usar guantes, desinfectar con lavandina, evitar el contacto con roedores y mantener el pasto y las malezas cortas en las inmediaciones de las casas. Ante la aparición de síntomas compatibles, el Ministerio de Salud de la Nación insiste en consultar rápidamente a un servicio de salud, especialmente si hubo exposición previa a ambientes rurales.