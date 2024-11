La fuerte autocrítica de Colapinto tras el último lugar en la qualy sprint: "Complicado"

La fuerte autocrítica de Colapinto a Williams tras el 20° lugar en la qualy sprint

Franco Colapinto rompió el silencio tras el último lugar en la qualy sprint de este viernes 29 de noviembre en el circuito de Qatar de la Fórmula 1 y lanzó una fuerte autocrítica. El piloto argentino que representa a la escudería Williams Racing se refirió a lo que le costó la jornada tanto en la práctica llevada a cabo en horas de la mañana de nuestro país como la posterior clasificación. Por supuesto, sus palabras no tardaron en llamar la atención teniendo en cuenta su rendimiento.

Mientras el mundo del automovilismo sueña con verlo en 2025 en la máxima categoría, el joven bonaerense espera por dicha posibilidad y no baja los brazos. Sin embargo, tiene que lidiar con distintas cuestiones de su monoplaza debido a los choques y la falta de piezas. Sobre este detalle, el pilarense no se guardó nada pero se mostró ilusionado para revertir esta situación tanto en la carrera como en la qualy del sábado y en la competencia del domingo.

"No me sentí mal, sentí que no fue una vuelta buena. Tenía cosas para seguir mejorando obviamente porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien", esbozó Colapinto acerca de lo sucedido este viernes en pista. Sin embargo, ya piensa en lo que se viene. "Hay que seguir trabajando, la suspensión y todas las partes viejas que tengo en el auto no ayudan en nada. Nos está costando meter velocidad en las curvas y mantener buena mínima que es muy importante en curvas muy largas. Es muy complicado la verdad. Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer para mañana, pero definitivamente un poco complicado", agregó el piloto argentino de Williams.

Por otro lado, hizo referencia a cómo influyeron estos inconvenientes en el auto: "Fui dando todo lo que tuve. Es un poco frustrante porque vas perdiendo una décima por curva y es lo que te da bronca. Es un poco lo que me está costando, pero hay que tratar de entender las partes viejas que estamos usando y mejorar para mañana".

Franco Colapinto terminó en el último lugar de la qualy correspondiente a la sprint

Horarios y cronograma del Gran Premio de Qatar 2024

Sábado 30 de noviembre

11.00: Carrera sprint (Fox Sports y Disney+)

15.00: Clasificación para la final (Fox Sports y Disney+)

Domingo 1 de diciembre

13.00: Carrera (Fox Sports y Disney+)

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.

Fuertes críticas para Colapinto por lo que gastó Williams tras sus choques

Franco Colapinto protagonizó dos choques que no pasaron desapercibidos en la Fórmula 1. El primero en el Gran Premio de Brasil y el segundo en la clasificación del autódromo de Las Vegas, ambos llevaron a que el piloto argentino que representa a la escudería Williams Racing reciba fuertes críticas por su rendimiento. Las mismas no llegaron por parte de un directivo del equipo, sino de un medio que no perdonó al joven que da sus primeros pasos en la máxima categoría del automovilismo.

Los "palazos" para el pilarense llegaron por parte de Bild, reconocido sitio alemán que lo atacó recientemente. A pesar de los buenos resultados que consiguió en sus primeras carreras, hicieron foco sobre el dinero que tuvo que pagar el team al que representa Colapinto y no dudaron en culparlo. Por supuesto, este fin de semana buscará tener revancha en Qatar, donde intentará revertir lo sucedido en las últimas competencias.