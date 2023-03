Fuerte denuncia de Julieta Poggio a Nacho y La Tora de Gran Hermano: “Zarpado”

La joven habló con Romina sobre una incómoda situación que vivió con la pareja en el reality show de Telefe. Julieta Poggio habló sobre su parecer ante una actitud de Nacho y “la Tora”.

Julieta y Romina de Gran Hermano dialogaron sobre una situación que ambas vivieron en relación a Nacho y “La Tora”, la única pareja del reality show que sigue dentro de la casa. La bailarina y la exdiputada dieron detalles de los ruidos sexuales que escucharon cuando estuvieron cerca de la cama de los jóvenes en la habitación de Telefe.

“Yo ayer no podía dormir, boluda. Me tuve que ir con Cami y le dije si había escuchado y me dijo que sí. Se estaban moviendo boluda”, soltó la joven que cumplió 21 años dentro de la casa de Gran Hermano y festejó su cumpleaños con una pool party. Romina le consultó si se refería a que Nacho y “La Tora” estaban teniendo relaciones y ella respondió de manera afirmativa.

Romina: Es que ellos ponen la almohada

Julieta: O sea, para mí no estaban garchando pero sí haciendo otras cosas

R: No, bueno, eso sí. Yo los escuché y se los dije

J: Yo también los escuché. Qué zarpado, boluda. Yo acá y Cami ahí.

R: Ellos ponen la almohada, ella pone la pierna así

J: Yo veía movimiento. La puta madre quién pudiera (risas). Unas ganas

R: Tienen una forma que ponen la almohada para que no se note

J: Pero no estuvieron de relaciones, ¿o sí?

R: ¡Sí!

J: Nunca les piden (consentimiento), boluda, cómo hacen

R: Nacho cuando se fue Lu contó que hay una forma de tener y que no se dan cuenta

Romina recordó que en los primeros días del reingreso de Lucila a la casa se levantó al baño en mitad de la noche y escuchó a la pareja. “Yo ayer escuchaba y le digo a Cami: ‘¿Yo estoy loca?’. ‘No, yo también escuché’, me dice”, soltó Julieta. “Ah, ¿por eso se iban riéndose?”, preguntó Romina y su compañera le respondió que sí.

Qué dicen las encuestas sobre el próximo eliminado de Gran Hermano

Hoy es la gala de eliminación de Gran Hermano y una participante dejará la casa de Telefe. Las nominadas fueron Lucila, Camila, Julieta y Romina, quien fue salvada por Marcos. De esa manera, una de las primeras tres concursantes nombradas abandonará la casa por decisión del público y quedarán solo cinco participantes en el juego.