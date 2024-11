Impacto en la música argentina por lo que comunicó María Becerra: "Me bajé".

María Becerra suele mantener un perfil bastante alejado de los escándalos mediáticos y los conflictos con colegas. Por más que haya momentos en que se encuentre enemistada con ciertos personajes, mantiene el profesionalismo y no lo hace público. Sin embargo, tantas veces fue relacionada a peleas y distanciamientos que en una reciente entrevista hizo una contundente declaración que dejó atónitos a sus fanáticos.

En medio de su gira por Europa, la intérprete de Automático brindó una entrevista con Laura Escanes para su reconocido podcast Entre el Cielo y las Nubes y allí confesó cómo suele relacionarse con colegas del mundo del espectáculo. "Hay artistas con los que no me llevo bien. Hay con quienes antes me llevaba bien y de repente, no. También hay gente que nunca me cayó bien", reveló. Estos dichos muchos se los adjudicaron a Los del Espacio, grupo con el que tuvo un distanciamiento, pero Becerra no dio nombres completos.

Sin embargo, en este mismo marco sumó: "Hay gente con la que he hecho canciones y estando en el videoclip me di cuenta que eran una ver...de gente y me fui. O sea, a ese nivel o me bajé de la canción". Asimismo, reflexionó: "Creo que es muy fácil fingir demencia y decir: 'Ah, pero está re pegado' o 'es un remix de una canción re pegada'. Y bueno, uno finge demencia, y chau. Pero no me va, porque si sos una persona de mierda, no comparto valores con vos, y menos música con vos. Las canciones son como mis hijos, yo no ando desperdiciando hijos por ahí con cualquiera".

Los rumores de pelea de Becerra con Los Del Espacio, grupo conformado por Duki, Emilia Mernes, Lit Killah, Rusherking, Tiago PZK y FMK, iniciaron luego de que la cantante no invitara a ninguno de ellos a participar de sus dos shows en River. Parte del grupo se reunió en otras ocasiones para diferentes espectáculos, pero esta vez ninguno estuvo presente ni felicitaron a su colega por este logro en su carrera. A esto se le suma que se filtró una foto del chat de Los del Espacio y María no estaba incluida. Sin embargo, todos son rumores y ninguno de los involucrados dio declaraciones al respecto.

La impensada conexión entre Valeria Lynch y María Becerra

Valeria Lynch es una de las cantantes más queridas del país con más de 50 años de carrera y casi 30 discos en su haber, la artista llena los estadios y teatros cada vez que se presenta, si bien tiene un perfil bajo y no acostumbra a estar en los programas de entretenimiento. Hace unos días visitó Socios del Espectáculo, donde habló de las nuevas generaciones de artistas y la especial relación que la vincula con María Becerra, que sorprendió a todos.

La cantante se refirió a los nuevos géneros musicales que hay y la forma en que llegan a la fama tan rápido las nuevas generaciones. "Hay muchos que tienen mucho talento y que tienen unas voces preciosas, y lo que yo veo es que hay como una moda que es el exceso de autotune para cantar, y hay muchos que deberían sacar ese autotune y mostrar lo que pueden hacer. Yo los conozco y son muy buenos", expresó Valeria Lynch.

Luego, la artista comentó que hay muchos artistas que ocultan su verdadera voz por los excesos de efectos que le ponen a sus canciones. En ese momento, Valeria Lynch contó: "María Becerra fue alumna mía cuando era chiquita y se destacaba mucho. Canta muy bien, pero también pienso que es una moda, es un efecto".

"No está mal porque es un estilo y una forma de comunicarse", agregó la cantante. Asimismo, Valeria Lynch señaló algunos de sus cantantes favoritos de la nueva camada de artistas: "¿Lo conocen a Ca7riel? Es un musicazo, gran músico y gran cantante. Me gusta mucho Wos, me gusta Rusher, me gusta Milo J, me gusta Duki".