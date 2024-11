El "tiny desk" de la cumbia argentina: revitalizan la "vieja escuela", rompen esquemas y ya llegaron a los cantitos de cancha

Domingo al mediodía, barrio de La Boca, Buenos Aires: A una cuadra de la cancha en la que en unas horas va a jugar el Xeneixe, vive Romina Franco; o “Romi DJ”, la primera “pincha discos” mujer de cumbia del país, reina absoluta de las pistas donde manda el ritmo popular por excelencia por más de dos décadas. Romy, Gerardo López, “Macho” Toscani y Laureano Larsen conforman el equipo de "Sin Miedo", el canal de YouTube pionero en una movida que revitaliza la “cumbia vieja escuela” en redes y plataformas, con presentaciones en vivo y una excelente calidad de sonido (que nada tiene que envidiarle a los "Tiny Desk").

"Sin Miedo" es un proyecto autogestivo que tiene videos con 40 millones de reproducciones (La sesión 31 de Huguito Flores). Y cuenta con 25 millones de visualizaciones promedio mensuales, casi un millón de suscriptores, mas de 10 millones de reproducciones en Spotify, 400 mil seguidores en Tiktok, 330 mil en Facebook y 360 mil en Instagram.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los temas que sobrevivieron a los discos, casettes, cds, Ares y Spotify

Romi DJ está preparando el mate mientras por la ventana escucha un sonido que la emociona hasta las lágrimas. Vendrá de un conventillo o un auto importando, no importa. Viene de la calle y eso es lo importante.

Increíble que algo que soñaron cuatro locos se haya sumado a los rituales domingueros pre partido. Y aunque para muchos es solo parte del ruido de fondo, ella sabe lo que costó ingresar a ese selecto síntoma de cultura popular.

“Sin miedo, Lado S, prestá atención y tomá nota. Hoy, el maestro Antonio Rios: Acción”, escucha decir a su amigo “Macho” Toscani desde los parlantes, entre los ruidos y el humo de las parrillas. Segundos después de una entrada épica, el “Maestro Norteño” hace sonar temas de Siete Lunas y Sombras. Esos que sobrevivieron a los discos, casettes, cds, Ares y Spotify; ahora suenan como nunca, gracias a la versión que hicieron con “Sin Miedo”.

A las canciones emblemáticas se le suma el aplauso y los “!eh,eh!” de la gente que pasa caminando. Romy cambia las lágrimas por una sonrisa. Está haciendo bailar otra vez a la gente. Aunque nadie lo sepa. El mate ya está listo. Serán menos de los que espera, porque ella también va a la cancha.

Sin Miedo a ser parte de la cultura popular

Además son los responsables de las fiestas “Un tiro”, donde llenan teatros y boliches con artistas sorpresas (ninguno de los presentes sabe quién va a tocar hasta que aparece en el escenario). Los fans del formato llevanhasta allí banderas y hasta muestran sus tatuajes alusivos.

“Creo que el éxito de Sin Miedo viene principalmente porque está hecho por personas comunes que consumen cumbia hace mucho. No es que hay una gran distancia entre lo que hacemos y quien nos escucha. Entonces ,invitamos al artista que nos gusta y tratamos de que se escuche como a nosotros nos gusta escuchar, no hay otra cosa atrás”, dice Romy (quien además de Disc Jockey es productora del proyecto) en charla con El Destape.

A su lado, Gerardo López, director artístico y cabeza principal de las Sessiones y las fiestas, señala: “Cuando empezamos a hacer Sin Miedo pensábamos en artista del 2005 para abajo, que era algo que tenía que ver con nuestros gustos. Pero eso después fue mutando desde los 90 hasta el 2009. En el fondo queríamos que se puedan valorar aquellas canciones emblemáticas con el mejor sonido posible, y que por una cuestión de tiempo no tenían. Lo que se dio después de eso era impensado”. Y puntualiza “Cuando empezamos lo que hacíamos no lo estaba haciendo nadie. Quizá en otros géneros lo hacían, pero no en la cumbia. La forma del sonido, la edición, la puesta en escena. El sello del “Macho” que sale en cuero, diciendo “acción”, eran como marcas propias que se iban imponiendo y creo que impusieron un estilo”.

Un puente generacional

“Siento que Sin Miedo fue un punto de unión entre generaciones. Familias enteras se encontraron algunos descubriendo, y otros reencontrando, esos viejos temas. Tal vez la cumbia ya venía con un resurgimiento, pero no que todos se unan en una Navidad con las mismas canciones, bajo un mismo formato”, define Romy

“Incluso-agrega Gera-muchos chicos de 20 para abajo se subieron a esta movida. Y eso que cuando arrancamos estaba explotando el trap y el RKT. Y de a poco los pibes empezaron a coparse con esto y eso es increíble”.

Para Laureano Larsen (Laucha), director musical, encargado y responsable de las mezclas de sonido en las Sesiones, lo que “hace la diferencia” es que Sin Miedo es “un equipo que supo aprovechar sus recursos para hacer un material que a nosotros nos gustaría ver como público. Donde esté la fuerza del vivo, pero sin perder calidad”

“Me acuerdo-agrega Gerardo- que yo le decía al Laucha: `Guacho tiene que sonar piola para que la gente lo escuche en los autos. Que no quede ahí el video para que lo vean dos veces y fue. Preferíamos una puesta en escena más chica pero que el sonido sea zarpado”.

Más allá de los entrevistados el equipo es mucho más amplio. Desde “Chanchín” Sotelo (el histórico líder de Supermerk2 que en 2003 nos daba un polémico consejo de qué hacer si tu viejo era zapatero), hasta todos los iluminadores y productores, todos tienen un denominador común: aman la cumbia. Por eso su latiguillo de “cumbieros para cumbieros”. Músicos, sonidistas, djs y artistas del género que se pusieron la diez para dar pelea en el mundo del trap y el reguetón, desde internet y lejos de aquellos intermediarios que monopolizaron la movida por décadas.

En ese punto, Romy explica: “Creo que la masividad de internet en general sirvió para desmonopolizar no solo el mundo de la cumbia, sino de la música toda. Pasa que quizá en este universo era realmente un monopolio” (hace una pausa larga y continua) “Donde muy pocas cabezas se ocupaban de las necesidades musicales de millones de personas. Entonces la llegada de plataformas como Youtube sirvió para sacarle de las manos el gran negocio de la Cumbia. Y eso permitió mayor libertad, variedad musical y expansión de oyentes”.

“La revolución de internet nos ayudó muchísimo a eso. Ya no tenías que escuchar si o si una radio o ver un programa para tener tu música. Yo soy del Interior y antes las bandas nos llegaban años más tarde. Bueno eso cambió. Hoy haces algo y llega a México, Colombia o a cualquier lugar de Argentina en el mismo momento”, Suma Laucha.

“Sin miedo al éxito”

Sin miedo arrancó meses antes de la pandemia con algunos mini recitales en formatos bien caseros. Luego acústicos o en alta calidad (las ya clásicas Sessiones). Más tarde llegaron las presentaciones en vivo, las fiestas y los crossover entre artistas.

A pesar del éxito, ellos nunca “patearon fuerte al medio” o se quedaron en la comodidad de lo conocido. De eso hablan en esta parte de la nota.

Romy, que sabe mucho de romper esquemas porque fue la primera mujer en pasar música en los boliches mas emblemáticos de la cumbia e incluso en la misma cancha de Boca, destaca que todo el equipo es consicente que tiene “un compromiso con el público” y que “no se pueden dormir en los laureles porque siempre esperan más de Sin Miedo”

En ese sentido, Gera revela: “Nunca nos quedamos. Mayormente cuando empezamos a hacer algo no hay otro que lo haga entonces recorrer caminos que nadie hizo antes como que te impulsa”. Para “Laucha” es “una manera de mostrarle al público que siempre se pueden expandir los límites del género”. “Creo que revolver un poco la olla para expandir y llegar a nuevos públicos es algo que nos encanta”, completa.

Artistas soñados

El sueño de Romy es que algún día puedan contar con “Los Ángeles Azules”, pero mientras tanto "nosotros vamos para adelante sin miedo", bromea.

Fue a finales de 2022 que la sesiones de Hugo Flores y Dany Cardozo superaron el millón de reproducciones casi de forma inmediata y Gerardo recuerda que en ese momento tuvo la certeza de que se habían transformado en un fenómeno popular, pero Romy tiene otra escena que compartir: “Yo voy mucho a la cancha a ver a Boca y veía que pasaba en los entretiempos cuando sonaban las versiones que habíamos hecho nosotros. Imagínate lo que era para mí estar en un estadio escuchando esos temas en altísimo volumen y pensar por dentro: Esto es llegar”

“Incluso cuando los artistas después tiran los latiguillos que hicieron en sin miedo, en sus recitales, o los que se saben las animaciones. Locos que se tatúan, que nos hacen banderas, eso es un flash”, cuenta Laucha.

La comunión cumbiera

“La vagancia de Sin Miedo” es una especie de Club de fans que los sigue a donde van. Vienen de todo el país a sus fiestas en vivo (incluso algunos desde Chile). Hacen su propio Merchandansing, banderas y hasta tatuajes. Son los que llenarán locales para ver fiestas de bandas sorpresa, aunque sea martes a las 8 de la noche.

Al respecto, cuenta Gera: “Lo que pasa con ellos es increíble. Se hizo una comunidad de amor a la música, donde vas a ver todos divirtiéndose, sin peleas, sin problemas. Solo Ddsfrutando de una fiesta”

“Pensar que hacen cientos de kilómetros y no saben quién va a tocar. Por ahí, llegan y está Laucha cantando”, Bromea Gera. A lo que Lautaro contesta: “Ehh, no me bajes el precio. ¿Qué sabes si no les gusta?”

“Pero-agrega Laucha ahora serio- lo que nos gusta es romper esa pared entre artista y público que sepan que somos todos lo mismo”.

Incluso cuando termina el show, Romy abandona la cabina y va junto a Macho y el resto de las caras visibles al medio de la pista. Rompiendo todo protocolo y siendo una sola masa de alegría y ritmo. “Esa es mi parte favorita. Encontrarnos todos juntos en el medio de la pista y agradecer que estamos todos ahí siendo felices”, resume Romina.

En esa línea cierra Laucha: “Creo que lo dijo Néstor en Bloque hace poco `Nos encontramos con muchos cumbieros reprimidos´. Gente que, con la excusa de las redes, reconoce que esas canciones los hicieron felices. muchos que miraban de costado a este movimiento, hoy se reconocen fans de la cumbia y eso es impagable”. “Y es como decíamos al principio, es como revitalizar el movimiento que amamos completa Gera. O mejor dicho, la cumbia “atendida por sus verdaderos dueños”.