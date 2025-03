Las fuerzas de seguridad de Bullrich volvieron a gasear a una nena en la marcha de jubilados

Gentileza de la reportera gráfica Silvana Colombo

La marcha de jubilados de este miércoles terminó, otra vez, con las fuerzas de seguridad tirándoles gas pimienta a los manifestantes, en un operativo desmedido. Entre las víctimas de los gases, apareció una nena con uniforme de colegio, que debió ser asistida en las inmediaciones del Congreso. Se trata de la segunda nena gaseada desde que Patricia Bullrich es ministra de Seguridad.

Ante la consulta de El Destape, el Ministerio de Seguridad no emitió comentarios sobre la aplicación del protocolo antipiquetes en la marcha y sobre la imagen de la nena gaseada.

La reportera gráfica Silvana Colombo registró el momento en que la joven era asistida por dos rescatistas con las manos en sus ojos y un visible gesto de dolor, y lo compartió en su cuenta de X. "Otra vez una nena gaseada por Prefectura en la marcha de jubilados", escribió Colombo en el mensaje que acompañó la foto.

El periodista Fabián Waldman contó en sus redes sociales que la niña se llama Ludmila, tiene ocho años y, junto a su padre, volvía del dentista a su casa, que queda a siete cuadras del parlamento.

Otra nena fue gaseada por las fuerzas de seguridad.

El momento de la foto

La reportera gráfica explicó a este portal que la represión con gases por parte de las fuerzas de seguridad comenzó cuando un grupo de jubilados, que se estaban manifestando pacíficamente, quiso cruzar la calle para pasar desde la esquina de Rivadavia y Entre Ríos hacia la de Yrigoyen y Entre Ríos, del otro lado de la Plaza de los Dos Congresos. No intentaban cortar la calle, sino que buscaban cruzar como ciudadanos que son. En medio de ese acorralamiento, con empujones mediante, un agente de seguridad sacó el gas pimienta y lo tiró, afectando a jubilados, periodistas y reporteros gráficos que estaban en el lugar.

Colombo, que estaba allí, tenía la máscara de boca y nariz, pero no tenía nada que le protegiera los ojos, donde llegó el gas. En ese momento, salió del tumulto para ver si podía ser asistida de alguna forma, pero se dio vuelta para no perderse la situación. "Veo que atrás mío estaba esta situación que acabo de tuitear, que es la nena con las dos rescatistas. Entonces les hice las seguí hasta que la entraron en una parrillita que está por Rivadavia y Callao. Entró la nena con las rescatistas a la parrilla, que la abrieron para que puedan limpiarla, y después yo me fui a buscar un poco de óleo calcareo para limpiarme yo", contó a El Destape.

Un operativo desmedido

La televisión y las redes sociales mostraron las imágenes de un operativo desmedido, con prácticamente más efectivos que manifestantes. Minutos después de las 16, se aplicó el protocolo antipiquetes y se movió a los jubilados, ciudadanos que los apoyaban y diputados de la izquierda que estaban presentes a la vereda.

"Estamos en el Congreso de la Nación nuevamente apoyando a los jubilados y nuevamente presenciando el escándalo de un operativo policial armado por Patricia Bullrich con gases lacrimógenos, con tres fuerzas represivas del Estado, reprimiendo a un grupo de jubilados que lo que hacen es protagonizar una radio abierta y una vuelta al Congreso de la Nación para reclamar cobrar más haberes, porque con 350 mil pesos no se puede vivir", dijo a este medio la diputada nacional del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) Vanina Biasi.

También emitió un comunicado la Comisión Provincial por la Memoria, presente en la mayoría de las manifestaciones. "A fuerza de golpes, empujones y bastonazos se obligó a los manifestantes a permanecer sobre la vereda. Además detectamos el uso de gas pimienta: al menos 10 personas fueron alcanzadas por el uso de esta arma. Al menos 36 personas resultaron heridas, según informaron los socorristas de CEPA, entre ellas una menor de 8 años que circulaba por el lugar con un familiar", indicó.

El antecedente: cuando la Policía gaseó a Fabricia

También en una marcha en apoyo a los jubilados, pero en septiembre del año pasado, un efectivo de la Policía Federal gaseó a una nena, que tenía tan solo 10 años en aquel momento. Después del hecho, se conoció que el nombre de la nena es Fabricia. "No me imaginaba que la Policía fuera capaz de hacer eso. Pensé que si tiraban gas lo tiraban al aire y no a la cara", dijo en diálogo con El Destape 1070 el 12 de septiembre de 2024.

Horas más tarde, una foto del reportero gráfico Cristian Pirovano mostró la cara del policía que había gaseado a Fabricia. Además, en la imagen se vio que el agente de la Poicía Federal tenía una identificación en su uniforme con la leyenda "Rivaldi".