Primer día sin moratoria: qué alternativas quedan para quienes no pueden acceder a la jubilación

El último domingo terminó finalmente la moratoria previsional, tal como el gobierno de Javier Milei había anticipado al dar a conocer que no prorrogaría su período de dos años. De este modo, cientos de miles de personas se quedarán sin jubilarse y tendrán que atenerse a recibir la PUAM, que paga solamente el 80% de una jubilación mínima y quita beneficios extra clave para quienes la reciban.

Qué es la PUAM de ANSES y cuánto cobrás

Quienes no hayan podido sacar turno en Anses antes del 23 de marzo para iniciar el trámite jubilatorio tendrán que conformarse sí o sí con acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Se trata de un beneficio creado en 2016 por impulso del gobierno de Mauricio Macri, junto con la Ley de Reparación Histórica para los jubilados. Está pensada precisamente para que las personas que no tienen años de aportes igualmente puedan acceder a algún ingreso en su vejez.

El primer problema es que la PUAM solo paga un 80% del monto de la jubilación mínima, es decir, 223.297 pesos en lugar de los 293.00 que paga un haber formal. De todos modos, al igual que la jubilación, la PUAM paga el mismo bono de 70.000 pesos, por lo que quienes obtienen este beneficio cobraron un total de 293.297 pesos en marzo (en lugar de los 349.000 pesos de la jubilación formal). La canasta básica para un jubilado, según la Defensoría de la Tercera Edad de CABA, es de 1.200.000 pesos.

El segundo problema es que solamente pueden acceder a la PUAM quienes tengan 65 años de edad o más. Esto implica que el 90% de las mujeres que hubieran podido jubilarse este año de haber continuado la moratoria ahora deberán esperar cinco años más para obtener algún tipo de ingreso.

Hay, además, un tercer problema relacionado a la PUAM: a diferencia de una jubilación formal, no es compatible con ningún otro beneficio, ni contributivo (obviamente) ni tampoco no contributivo, porque se trata de un pago asistencial. Por lo tanto, "si muere un cónyuge, si los dos son jubilados, el que queda vivo puede cobrar la pensión por viudez. Pero si el que queda vivo tiene una PUAM, tendrá que optar por uno de los dos beneficios. Y si el que queda vivo es el jubilado, no cobrará la pensión porque la PUAM no se transmite", explica a El Destape el abogado previsional Facundo Fernández Pastor. La misma incompatibilidad con la PUAM se da respecto a la PNC por discapacidad.

En la práctica, si el cónyuge que quedó vivo es beneficiario de una PUAM, le convendrá seguir cobrándola y no optar por la pensión por viudez, ya que esta última paga solamente un 70% de la jubilación mínima.

