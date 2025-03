Este es el secreto para combatir la falta de magnesio.

Un nutricionista de Harvard destacó la importancia del magnesio en nuestro organismo por sus múltiples beneficios para el cuerpo y la mente y también reveló el secreto para combatir la falta de este nutriente y así evitar las graves consecuencias.

Cabe señalar que este mineral no es generado por nuestro organismo, por lo cual hay que ingerirlo día a día. Si bien los valores varían dependiendo cada persona, el promedio necesario en los hombres es 350 miligramos de magnesio al día y las mujeres 300 miligramos.

En ese sentido Bruce Bistrian, jefe de nutrición clínica del Centro Médico Beth Israel Deaconess y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, recomendó priorizar el consumo de alimentos ricos en magnesio, como verduras de hoja verde, pescados, frutos secos, lácteos y cereales integrales, antes de ingerir suplementos.

El especialista señaló que muchas personas no consumen suficiente magnesio en su dieta diaria, lo que puede afectar el metabolismo, la salud ósea y hasta la función muscular. También aclaró que las consecuencias graves no son tan frecuentes, si pueden darse distintas dolencias cómo fatiga, ansiedad, problemas para dormir y calambres musculares por no consumir el mínimo necesario de este nutriente.

¿Cuál es el magnesio que alivia el estrés y el cansancio?

El magnesio es un mineral vital para nuestro organismo y por ese motivo existen múltiples tipos y cada uno con una función específica, pero hay uno que es ideal para eliminar el estrés y el cansancio, dos males muy comunes en la actualidad.

Al participar de más de 300 conexiones químicas en nuestro cuerpo, este nutriente es beneficioso para casi cada parte del cuerpo, pero también de la mente y su ausencia puede traer severas consecuencias. Por este motivo es importante consumir la cantidad diaria recomendada.

En ese sentido, el malato de magnesio es clave en el funcionamiento del sistema nervioso y en la regulación del ánimo, ayudando a reducir la ansiedad y promoviendo una sensación de calma y bienestar.

Este compuesto formado por magnesio y ácido málico es un suplemento que se vende en forma de cápsula que además puede ayudar a aumentar la energía y mejorar el desempeño físico, ya que participa en la contracción y relajación de los músculos y ayuda a reducir la debilidad muscular y el cansancio.

Este compuesto gracias al ácido málico ayuda a introducir con mayor eficacia el magnesio en las células de nuestro cuerpo, lo que beneficia la mitocondria. Además, los especialistas revelaron que hay alimentos cómo las nueces, semillas y vegetales de hoja verde que contienen este componente de forma natural.

Otro de los beneficios es que ayuda a mejorar el dolor crónico, principalmente aquellos que están relacionados con la fibromialgia, ya que cumple una función importante en la transmisión nerviosa y la contracción muscular.