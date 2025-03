El alimento rico en magnesio que mejora la memoria

El alimento que ayuda a la memoria por su contenido de magnesio.

El magnesio es un mineral que ayuda a cientos de procesos en el cuerpo con múltiples beneficios para los músculos y los huesos pero además es clave para el funcionamiento de la mente y hay un alimento en particular que es clave para mejorar la memoria.

Más allá de que existen muchos suplementos para incorporar este nutriente, la mayoría de las personas pueden obtener la dosis diaria necesaria recomendada por los especialistas con una buena alimentación.

Entre los alimentos con mayor contenido de magnesio, las almendras destacan por su valor nutricional. No solo aportan una cantidad significativa de este mineral, sino que también contienen grasas saludables, proteínas y antioxidantes, todos ellos esenciales para la salud cerebral.

Los especialistas en nutrición recomiendan consumirlas con regularidad porque puede ayudar a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, factores que pueden afectar negativamente el rendimiento cognitivo.

Para obtener una buena dosis de magnesio, se recomienda una porción diaria que equivale a un puñado de almendras ya sea cómo snack a la hora de la merienda o agregado en las comidas. Se puede combinar con frutas o verduras para sumar mayor proporción de este mineral.

El error que todos cometen al comer bananas y por el cuál no incorporan magnesio

El magnesio es un mineral fundamental para el cuerpo y la mente pero el organismo no puede producirlo por si mismo. En los últimos años creció la concientización en la población por ingerirlo y la banana es de los alimentos más elegidos para hacerlo pero lo que la mayoría no sabe es que comete un importante error y no le está sacando todo el provecho.

Muchas personas eligen las bananas para alimentarse de manera saludable pero la gran mayoría le saca los "hilos" que tienen una vez que se le saca la cascara. Sin embargo eso es un error ya que estos son una gran fuente de nutrientes y minerales, cómo el magnesio y el triptófano.

Al quitarle esto a la fruta se pierde su alta concentración de antioxidantes y antiinflamatorios, por lo cuál es muy importante tenerlo en cuenta si le queremos aprovechar todos sus beneficios al máximo.

Estos hilos se llaman paquetes de floema y cumplen una función parecida a la de los vasos sanguíneos en el organismo ya que transportan agua, nutrientes y minerales para el correcto desarrollo de la banana. También se encargan de llevar los carbohidratos desde la hoja hasta las semillas o raíces.

Pero eso no es todo, también tienen un alto contenido de fibra que favorece el tránsito intestinal y contienen potasio, un mineral clave para el ritmo cardíaco sea constante y para garantizar el buen funcionamiento de los riñones, músculos, nervios y el aparato digestivo. Además son fuente vitamina C, e intervienen en la producción de colágeno para aportar firmeza a la piel.