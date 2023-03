La producción de Gran Hermano hizo llorar a Julieta Poggio: crisis en el reality show de Telefe

Julieta Poggio rompió en llanto en la casa de Gran Hermano y se mostró completamente desconcertada por una situación que la sacó de sus cabales. La participante del reality show de Telefe fue consolada por Nacho Castañares, quien le dijo unas palabras para intentar calmarla.

En la emisión del martes 7 de marzo, Gran Hermano tuvo el reingreso de Walter "Alfa" Santiago, quien había sido eliminado hace casi un mes. La decisión fue tomada por la producción de Telefe y generó un sinfín de reacciones tanto en los seguidores del programa como en los participantes.

"Me da ganas de llorar. Boludo, me pone mal", dijo la joven de 21 años, quien no se tomó nada bien la presencia de "Alfa" en la casa, mientras Nacho la abrazaba y Romina observaba. "Esperemos, no sabemos todavía, tranquila", le dijo su compañero, en referencia a que desconocían si el sexagenario iba a quedarse por tiempo indefinido en la casa.

"Para mí se queda", consideró Julieta, segura de que ya era un hecho que iban a convivir de vuelta. Por su parte. Nacho le dijo que seguramente se quedaba poco tiempo e intentó tranquilizarla, ya que se la notaba muy desconsolada. Finalmente, "Alfa" se fue esa misma noche y Santiago Del Moro reveló que entró a Gran Hermano con un objetivo. "Ahí en la valija hay algo muy importante", dijo a los participantes.

La íntima y particular cábala que comparten Julieta y Romina de Gran Hermano

Julieta Poggio sorprendió a todos al revelar la íntima y particular cábala que comparte con Romina Uhrig en la casa de Gran Hermano. "Me dio suerte", comentó una de las participantes preferidas por el público en el popular reality que se emite por la pantalla de Telefe.

Durante la actual edición de Gran Hermano, Julieta Poggio debió enfrentar las críticas de varios de sus compañeros respecto a su higiene, un aspecto de "Disney" que también fue muy apuntado en las redes sociales. En las últimas horas, la joven participante volvió a ser tendencia por una particular cábala que compartió con Romina y que generó revuelo en Twitter, donde la calificaron de "asquerosa".

Es que "Disney" reveló que en la última gala de eliminación, que terminó con la salida de Lucila "La Tora" Villar, utilizó una prenda íntima que le dio suerte, aunque la misma no era de ella sino de la exdiputada. "Fue la bombacha de Ro que me dio suerte", reconoció Julieta, sincera y sin problemas con contar lo que había sucedido.

Mientras Romina asentía que se trataba de su ropa interior, Julieta sumó: "La bombacha cábala". Ante la cara de sorpresa de todos sus compañeros en la casa más famosa del país, la exdiputada hizo una breve aclaración con la que buscó tranquilizarlos. "Le di la bombacha mía porque se había olvidado de sacar bombachas", detalló.