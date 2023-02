Dolor por lo que pasó con Agustín Guardis: "No le veía sentido a la vida"

El exparticipante de Gran Hermano y una triste noticia. Agustín Guardis, a corazón abierto sobre un momento difícil de su camino, antes de ingresar a la casa de Telefe.

Agustín Guardis fue protagonista de una triste noticia. Es que el exparticipante de Gran Hermano debió afrontar un duro momento familiar como lo es una muerte cercana y una situación individual en la que la pasó "bastante mal". En ella, aseguró que se abandonó a sí mismo y se encerró en su casa.

Expresándose sobre las situaciones difíciles que le tocó afrontar antes de ingresar a la casa del reality emitido por Telefe, Agustín Guardis aseguró: "Una fue el fallecimiento de mi abuelo materno que me pegó muchísimo. Era casi como mi papá, lo sufrí muchísimo. El fallecimiento de mi abuelo paterno también, fue dos semanas antes de que ingrese a la casa, iba a ser una sorpresa para él. Fue una persona que me inculcó muchos valores. Fueron dos momentos muy difíciles. Me impacto mucho".

"Después hubo un momento bastante personal, que la pasé bastante mal, no me veía muy bien, no estaba ocupándome de mi mismo, estaba en un momento bastante oscuro de mi vida. No veía nada bueno, fracaso tras fracaso, no daba en el clavo en lo laboral, en mis estudios, me deprimí muchísimo. La pasé muy mal. Me encerré en mi casa. Me abandoné a mi mismo", detalló Agustín sobre un delicado momento de su salud mental. "No quiero calificarlo (como depresión) porque no me traté. No me ocupaba de mi estética ni de mi salud. Casi un año, muy feo. No le veía sentido a la vida", agregó Guardis, en diálogo con Ulises Jaitt.

Cómo hizo Agustín Guardis para salir de este delicado momento

Aferrándose a sus afectos, Agustín Guardis enalteció la aparición de Gran Hermano en su vida: "Hubo varias cosas que me hicieron salir de ahí. Primero tuve la chance de terminar mis estudios donde yo quería, conseguí un trabajo en la cancha de futbol 5 de un amigo. Mis amigos se acercaron a mí, mi familia entendió que estaba mal y me apoyaron. Creo que pude salir adelante por eso".

"Vi señales para salir adelante en la vida. Cumple sus sueños quien resiste. Lo Importante es levantarse. Años después con la esperanza de que aparezca algún GH, me llega esta noticia y creo que fue el broche de oro para todo. Pude lograr mi sueño de ser uno de los mejores jugadores de la edición. Quería marcar una historia, creo que, con todo el apoyo de todo el mundo, pudimos cumplir este sueño más allá de no haber llegado a la final", sentenció "Frodo".