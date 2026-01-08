El parque inflable Superjump es una opción perfecta para los niños-

Llevar a los chicos a parques de diversiones siempre es una buena idea, especialmente durante el verano, cuando este tipo de espacios se ponen más de moda. En ese sentido, el parque inflable Superjump es un lugar ideal para que los niños disfruten de una tarde de saltos y risas, a 20.700 pesos por entrada (18 mil si es en efectivo).

Se trata de una excelente opción porque combina diversión, movimiento y seguridad en un mismo espacio. Este tipo de parques les permite liberar energía de manera saludable, mejorar la coordinación, el equilibrio y la motricidad mientras saltan y juegan libremente. Superjump estará disponible en el CEC de Buenos Aires entre el 2/1 y el 28/2, en Mar del Plata del 20/12 al 15/2 y en Pinamar del 29/12 al 28/2.

Las vacaciones y el buen clima invitan a salir al aire libre y a romper con la rutina diaria, y los parques de diversiones ofrecen un entorno pensado especialmente para el disfrute infantil. Además, al tratarse de un entorno pensado para su edad, los chicos pueden socializar con otros niños, aprender a respetar turnos y compartir el juego, todo en un clima que favorece tanto su bienestar físico como emocional.

Por otro lado, estos lugares cumplen un rol importante en la descarga de energía. Los chicos necesitan moverse, correr, reír y experimentar sensaciones nuevas, y los parques les brindan la posibilidad de hacerlo de manera segura y controlada. Esta actividad física, combinada con el juego, contribuye a su bienestar general, mejora el estado de ánimo y ayuda a canalizar el entusiasmo propio de la infancia, algo fundamental durante los meses de calor.

Parque inflable Superjump.

Al mismo tiempo, los parques de diversiones favorecen la socialización y el contacto con otros niños. Compartir juegos, esperar turnos y participar en actividades grupales les permite aprender a convivir, respetar reglas y desarrollar habilidades sociales. En ese intercambio, los chicos no solo se divierten, sino que también fortalecen su capacidad de relacionarse, crear vínculos y disfrutar del juego compartido, un aspecto clave para su desarrollo emocional.

Recaudos que hay que tener en este tipo de parques