Luis Ventura se quebró y contó las "cosas jodidas" que sufrió por Rial

El periodista recordó algunos de los momentos que vivió con el conductor de C5N y no pudo contener las lágrimas.

El infarto que sufrió Jorge Rial en Colombia causó conmoción en el mundo del espectáculo. El conductor de C5N ya llegó al país -quedó internado para observación en el Sanatorio Finochietto-, pero lo que más sorprendió a todos fue la actitud de Luis Ventura: el pasado fin de semana publicó una columna en la que abordó los problemas de salud de su colega y la tituló "El show del infarto".

"Él se siente en la necesidad de salir a explicar, contar, hacer poesía, mandar fotito de la cama, fotito del café", insistió Ventura sobre su teoría. "Vuelve a la televisión con bombos y platillos", ironizó. "¿Sostenés que es el show del infarto?", le preguntaron en A la tarde y subrayó: "¿Qué duda tenés?".

La repercusión del artículo, que salió en la edición del domingo del Diario Crónica, continuó y este miércoles recordó detalles de la amistad que lo unió con el padre de Morena y Rocío. Entre las diferentes anécdotas que relató, hizo especial hincapié en la firma de unos documentos. "Una de las cosas que firmé no la voy a contar, pero la otra tenía que ver con lo siguiente: me dijo 'si yo me muero o si a mi me matan, yo quiero que vos seas el responsable de la vida de mis hijas'", sostuvo conmovido.

"Firmé, no miré, no se si era cierto o no era cierto y ese papel no lo vi nunca más. Me hice responsable y si a Rial le pasaba algo, yo me iba a ocupar de la vida de sus hijas", evocó. Desde aquel entonces, pasó mucho entre ambos. Aunque el gran desencadenante del conflicto fue cuando Rial le pidió a Ventura que abandone Intrusos.

Tras el relato, Karina Mazzoco le preguntó: "¿Por qué lo querés tanto a Rial?" y el periodista respondió sin dudar. "Porque disfruté 35 años de mi vida, valoro todo el laburo que me dio, yo le devolví con la misma moneda todo lo que jugué salvo que en la última mano me cantó 33 y me fui", aseveró.

A continuación, evocó los recuerdos más bellos que compartieron los ex Intrusos. "Todos los momentos, sobre todo cuando éramos dos pulguientos y muchas veces teníamos que juntar monedas para ir a comer una porción de pizza", dijo y no pudo contener las lágrimas.

Ventura contó cómo es su actual relación con Rial

Luego sus compañeros comenzaron a indagar sobre el quiebre de la relación y Ventura fue contundente. "El más difícil y más dolor me causó fue, mirándolo de lejos, recordar lo que nos dijimos en ese camarín en ese último programa", relató. "Yo sabía que me boleteaba, había mucha gente pidiendo mi cabeza. Y en ese momento que me lo dijo vino envuelto de otras cosas que no me gustaron", afirmó.

"¿Ustedes fueron socios?", le preguntó Tartu, y el conductor de Secretos Verdaderos aseguró: "Yo firmaba todo, no me fijaba. ¿Te creés que a un amigo le voy a contar las costillas?". Los periodista tuvieron un reencuentro el año pasado, pero la posibilidad de una reconciliación se terminó cuando Rial pasó a C5N y Ventura publicó una durísima nota en su contra.

"Tenemos un vínculo diferente, no nos hablamos, no nos vemos, no nos preocupamos o nos preocupamos y nos hacemos lo que no sabemos", reflexionó, y se quebró después de que Tartu contara algunas cenas que compartió con Rial, en las que sólo hablaba bien de él y jamás lo criticó.

"No es querer sólo a Rial, es querer a un grupo de gente. Me duele que no haya vuelto al Corralón, porque nos llenaban el plato de morfi", sostuvo y cerró: "Pero no me quiero poner así, me van a salir cosas de sabor amargo, cosas jodidas, y que no haya vuelto me dolió".