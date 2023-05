Jorge Rial subió una foto de su cara tras ser dado de alta: "Ahora sí"

El periodista hizo un posteo en Instagram y confirmó que está volviendo al país. El conductor de 61 años sufrió un infarto y debió ser internado de urgencia en una clínica de Colombia.

Jorge Rial volvió a la vida. Al menos así lo describió el periodista tras un infarto por el que tuvo que ser internado de urgencia en una clínica de Bogotá, pues se encontraba en Colombia cuando sufrió la descompensación. Luego del susto inicial, los médicos lograron estabilizarlo, pasó varios días en terapía intensiva, recibió el alta y ya está en viaje hacia Argentina en un avión sanitario.

"Ya dado de alta. Próximo paso la vuelta a casa", escribió el conductor de Argenzuela, el pasado lunes. Desde ese posteo surgieron varias versiones sobre su traslado a nuestro país. Pero las novedades llegaron recién este martes por la mañana, una vez más, con una publicación del periodista en su cuenta de Instagram: "Ahora si volviendo!!!".

Rial está en viaje hacia Argentina en un avión sanitario, según confirmó su compañero de Radio 10 Mauro Federico. Una vez en suelo argentino, el periodista de 61 años quedará internado en el Sanatorio Finocchietto para continuar la recuperación bajo la tutela de su médico personal, Guillermo Capuya.

Su panelista de Angenzuela, Mariana Brey, habló con el cardiólogo y precisó que permanecerá internado entre 2 y 3 días. "El plan es que lo trasladen directamente de la pista en una ambulancia", contaron sus colegas. Además, explicaron que la aeronave que lo traerá a Argentina en su interior posee equipamiento equiparable a los recursos que tiene una unidad de terapia intensiva de un hospital.

Jorge Rial está volviendo a Argentina en un vuelo sanitario.

Trascendió cuánto cuesta el avión sanitario en el que regresa Rial

Aunque inicialmente se creía que el conductor de C5N volvería al país durante el pasado fin de semana, en Intrusos revelaron los motivos por los que se retrasó su regreso. “Él iba a venir el fin de semana, pero le tuvieron que regular una medicación y no pudo”, explicó Pampito.

Por su parte, Laura Ubfal reveló la cifra millonaria que cuesta un vuelo de este tipo. “Están esperando que la asistencia paga que tiene le mande el avión sanitario, el tema es el control en vuelo. Sino tendrá que esperar mucho más. Sale cerca de 100 mil dólares un avión sanitario”, detalló la periodista.

La profunda reflexión de Rial tras recibir el alta

Jorge Rial compartió un extenso mensaje en Instagram mostrando la foto de la cama del sanatorio, ya vacía minutos, antes de retirarse del centro médico. "Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde", indicó el conductor.

Y continuó: "Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo", Luego agradeció a los médico que le atendieron y cerró un una profunda reflexión: "Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida. #renacido @clinica_delcountry".