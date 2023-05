Jorge Rial y una inesperada súplica a su corazón tras el infarto: "Un poco más"

El conductor fue dado de alta luego de haber sufrido un infarto durante su viaje a Colombia e hizo un impactante pedido a su corazón.

Jorge Rial comenzó su recuperación tras el infarto que sufrió durante un viaje a Colombia. El periodista debió ser atendido de urgencia en una clínica de Bogotá y a afortunadamente lograron estabilizarlo al realizarle cateterismo y colocarle un stent. Luego recibió el alta y inició el periodo de rehabilitación, que continuará en Argentina. pero el pasado domingo publicó un llamativo posteo que impactó a todos.

Y si bien el destinatario del mensaje fue su corazón, en esta ocasión la historia de Instagram no estuvo motivada por sus problemas cardíacos. "Aguantá un poco más”, escribió en la previa del partido entre River y Boca, ya que el conductor de C5N es un reconocido hincha del club de Núñez.

En su red social, el exesposo de Romina Pereiro compartió una foto del estadio Monumental repleto, con el mensaje y un emoji de un corazón. “Desde Bogotá haciendo el aguante”, agregó Rial, como muestra de amor por el cuadro millonario.

El padre de Morena y Rocío Rial es un paciente con antecedentes cardiacos que tiene que cuidarse sobremanera ante cualquier riesgo de recaída. Por eso el posteo dedicado a su corazón llamó la atención, aunque al ver el motivo de su ruego llevó tranquilidad a sus seguidores.

Jorge Rial subió una historia alentando a River a la distancia.

¿Cómo sigue Jorge Rial?

"El día sábado Jorge me envió un mensaje diciendo que estaba en una clínica en Bogotá; yo sabía que se iba de viaje pero no sabía a dónde. Por mensaje de WhatsApp me dijo que se había sentido mal, que estaba en la clínica y que le iban a hacer unos estudios. Lo que le hicieron se llama cinecoronariagrafía, que estudia las arterias del corazón. Pero me dijo que estaba bien. Le digo: ”Jorge, si querés que vaya avisame”, porque estaba solo, entonces me dijo: ”No, hago el estudio y después te llamo”. Pero la verdad es que al rato me llamaron porque se había complicado su situación. Así que ahí tuve que buscar contactarme con la clínica, un sábado a la noche en un lugar que no me conocían. Fue difícil", reveló Guillermo Caputa, médico personal del periodista, en diálogo con Teleshow.

Tras la rumores iniciales, se conoció que su cuadro fue grave y hasta pudo provocarle la muerte. "Lo cierto es que él estuvo muy grave, lo pudo superar y está evolucionando muy bien. Acá tengo mensajes de él del día de hoy y para mí eso es lo más importante. ¿Tuvo esto? Lo tuvo. Estuvo crítico, nunca mentimos en eso, y respetamos la privacidad del paciente y por supuesto de la familia y llevar cierta tranquilidad también a los seres queridos", reveló el cardiólogo.

Después del infarto quedó internado en un centro médico de la capital colombiana y según informaron, regresará al país en las próximas horas. Marina Calabró afirmó en Lanata sin filtro, que el viaje está pensado en “avión sanitario” y luego va a ser internado dos o tres días antes de volver a su casa.

Según detalló Pablo Montagna, a través de su cuenta de Twitter, el lugar elegido para su recuperación estos días será el sanatorio Finocchieto: “De no haber cambios este lunes @rialjorge vuelve a país y estará 24/48 hs en Sanatorio

Finocchieto bajo la órbita de @doctorcapuya”.

En ese sentido, en la últimas horas, Laura Ubfal informó que "todavía no le confirma la Asistencia paga el avión sanitario" para que Rial pueda regresar al país. "Esta de alta y a la espera. Vuelve y se interna en el Finochietto", agregó la periodista. Por lo que su arriba no se concretará este lunes,.