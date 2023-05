Jorge Rial evoluciona y bromea en las redes: "No piensen mal"

El conductor de C5N recurrió a las redes sociales para contar cómo transita su recuperación. El periodista sufrió una descompensación cardiaca el pasado fin de semana y debió ser internado de urgencia.

Jorge Rial continúa mejorando tras el grave episodio cardiaco que sufrió en Colombia. El pasado miércoles, el conductor retomó el control de su cuenta de Instagram y habló por primera vez luego del susto. El periodista volvió a recurrir a las redes, en este caso con una broma, para llevarle tranquilidad a su seguidores.

"Me pegué mi primera ducha", comentó el presentador de C5N en una historia y más tarde le dio rienda suelta al humor. "Y me trajeron un tinto. Café, no piensen otra cosa", escribió sobre una foto en la que se ve un vasito de la tradicional infusión colombiana.

Los posteos del periodista son alentadores y reflejan su humor durante la recuperación que transita. "Todo evoluciona muy bien gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de la clínica", celebró luego de casi perder la vida a causa de sufrir un problema cardíaco que lo llevó a ser internado de urgencia y pasar por el quirófano para que le practiquen cateterismo y le coloquen un nuevo stent.

Jorge Rial bromeó en Instagram mientras transita su recuperación.

Guillermo Capuya dio detalles sobre la recuperación de Rial

Jorge Rial sigue internado en el Hospital Clínicas del Country de Bogotá y en las próximas horas pasaría a una sala común, según informó su médico personal, Guillermo Capuya, quien viajó para seguir de cerca el caso. "Está bien, estoy en contacto con los médicos que lo asisten en Colombia. Me cuentan paso a paso lo que le van haciendo con lujo de detalles entre médicos, porque hay privacidad del paciente que nos gusta cuidar", sostuvo el doctor.

"Le dije a él que viajaba, pero finalmente desde el canal me dijeron que fuera para continuar con su evolución. El domingo estaba lúcido y bien’’, explicó Capuya y añadió: ‘’Estaba internado en situación crítica, pero aún así estaba muy agradecido de que estuviésemos ahí".

Si todo continúa igual, recibiría el alta durante el fin de semana y regresará al país en un avión sanitario, que estará equipado con todo lo necesario para el periodista, según explicó el profesional. Ya en suelo argentino, será internado para mayor seguridad y tranquilidad para completar su recuperación. "La idea es ajustar la medicación y ver los valores antes de ir a casa para seguir con la recuperación. Fue un golpe fuerte para su cuerpo", agregó el profesional de la salud.

En diálogo con Socios del espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le consultaron al doctor sobre las distintas especulaciones que comenzaron a circular en los medios, por ejemplo, que el conductor habría estado diez minutos muerto. Y Capuya no lo negó, sino que expresó: “Que sea el propio protagonista el que conteste esa pregunta, cuando pueda hacerlo lógicamente”.