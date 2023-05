Jorge Rial rompió el silencio tras su internación: "Es la hora"

El periodista habló sobre su estado de salud y agradeció al equipo médico que lo atendió. Jorge Rial hizo un posteo en sus redes y recibió cientos de mensajes de apoyo.

Jorge Rial habló en sus redes sociales sobre su estado de salud, por primera vez después de su internación. El fundador de Intrusos le agradeció al equipo médico que lo atendió por la atención que le brindaron y recibió un sinfín de mensajes en apoyo en el difícil momento que atraviesa.

"Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana, hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida. Agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos, amables y muy humanos", comenzó su descargo el conductor de Argenzuela en el pie de foto de su publicación de Instagram. Y agregó: "Después le contaré los detalles. Pero ahora es la hora de dar las gracias".

El periodista enemistado con Luis Ventura aseguró que está en las menores manos y etiquetó a la clínica donde está internado, de la que destacó su atención. "Y a la doctora que estuvo en todos los detalles. Después les voy a contar de Omar, mi ángel de la guarda que no me dejo ir. En este momento solo escribo en medio de un torbellino de emociones para recordar todos los nombres. Pero cada uno tiene un lugar en mi corazón", sumó.

"Y al doctor que no dudó en venir aquí a preocuparse por mi salud y por coordinar todo ya sacarle presión a mis hijas y a las amadas personas que estuvieron aquí. Tendré que venir más seguido a Bogota para festejar mi nuevo cumpleaños. Y gracias a todos los que se preocuparon y rezaron. Me llegó cada uno de sus mensajes", concluyó el periodista.

La palabra de More Rial sobre la salud de su padre

Rial hija se pronunció en sus redes sociales cuando se enteró del problema de salud que su papá había tenido en Bogotá y también habló al respecto con el periodista Ángel de Brito. "Como es de público conocimiento, mi padre sufrió un episodio cardíaco y se encuentra internado. Les pido discreción sobre el tema. Con mi hermana estamos viajando hacia Colombia. Agradecemos su preocupación. Apenas tengamos más información la compartiremos directamente con sutedes. Gracias", escribió la cantante de cumbia en una de sus historias de Instagram.

"Este episodio es más grave que los anteriores, es una situación delicada. Él nos mando unos audios y pudimos hablar con él. Después empeoró todo. Ahora estamos a la espera de llegar y poder estar ahí con él", soltó la celebridad de redes en diálogo con De Brito y éste lo publicó en su cuenta de Twitter.

Fuertes declaraciones de Silvia Süller sobre la enfermedad de Jorge Rial

"Estamos esperando si se muere o no. Yerba mala nunca muere. No sé si es verdad lo del infarto, porque con tal de tener un punto más de rating hace cualquier cosa. Ya lo conocemos", soltó la hermana de Guido Süller y demostró su descreimiento de la situación de Rial. Tiempo atrás de dar mesas declaraciones, la modelo y vedette de los 90 había soltado: "Tengo todo el programa para hablar de Jorge Rial. Lo conozco desde el año 96, de la época de El Paparazzi. Es una basura, es un mafioso. Arruinó familias y mi propia vida arruinó. Él me censuró, no podía pisar América TV".