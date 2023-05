Luis Ventura reveló lo que todos pensaban de la descompensación de Rial: "Me avisó"

El famoso periodista habló a fondo de la salud del conductor y relató detalles desconocidos de la noche que tuvo la descompensación.

Luis Ventura rompió el silencio tras la descompensación cardíaca que sufrió Jorge Rial en Colombia y reveló detalles desconocidos sobre esta situación. Aunque ambos periodistas llevan distanciados varios años, el conductor fue uno de los primeros que se enteró de la situación y aseguró que esta era una "gran preocupación" para Rial.

En una entrevista que brindó para A la Barbarossa algunos días después del incidente que sufrió el exconductor de Intrusos, Ventura contó cómo es que Rial enfrenta los temas relacionados a su salud física. "Él tiene mucho miedo por la muerte de su papá. Su papá murió de un cáncer arrasador y eso siempre fue su desvelo, de a lo mejor tener una cuestión hereditaria, y su preocupación", contó el periodista.

En este marco, Ventura continuó: "Pero en la época en que yo lo conocí, Jorge no era muy riguroso ni muy prolijo en el tema de salud con él mismo". Luego, comentó cómo fue que se enteró de la situación de salud del periodista: "El sábado a mí Morena me avisó que su papá estaba gravísimo. Yo me paralicé. Venía manejando y estacioné porque no podía creer lo que estaba escuchando".

Luego, añadió: "Ella me dijo que quería que lo supiera antes de que explotara todo y yo le ofrecí ayuda. Fue un masazo en la cabeza. Nosotros éramos amigos, familia casi". Sin embargo, Ventura hizo especial énfasis en que decidió seguir las instrucciones de la hija de Rial y quedarse al margen de la situación a menos que pidieran por el. "Cuando corté me quedó una sensación de angustia en el pecho. Yo no llamé a nadie, porque ese fue el mensaje de Morena. Después no volví a hablar con ella, porque yo los nuevos números de teléfono de ellas no los tengo, me tiene que llamar. Por eso en la comunicación ahora no hay términos medios. Si me llaman es para darme una gran noticia o una mala”, sentenció.

