Ángel de Brito expuso a Jorge Rial con una fuerte revelación sobre su conducta: "Le cuesta"

El periodista habló sobre cómo es Jorge Rial como paciente y lo defenestró. Ángel de Brito dio a conocer un insólito dato sobre su colega.

Ángel de Brito habló sobre la realidad que enfrenta Jorge Rial después del infarto agudo de miocardio que sufrió en Bogotá. El periodista expuso a su colega por una serie de actitudes que habría tenido en el último tiempo en relación a su cuadro de salud.

"A mí me dicen que no se cuida nada, que no es buen paciente. Si bien se había hecho estudios en noviembre y le habían dado bien, una persona con riesgo coronario como él, debe cuidarse siempre porque esto puede ocurrir en cualquier momento", comenzó su descargo el periodista en LAM.

De Brito apuntó contra Rial en relación a su falta de responsabilidad como paciente y agregó: "La verdad es que Jorge no se cuida con las comidas, fuma habanos, no hace ejercicio. Es lógico también en personas como él, que durante 61 años tuvieron una vida con determinados hábitos y los tiene que cambiar de golpe, le cuesta".

La palabra de More Rial tras la internación de su padre

"Como es de público conocimiento, mi padre sufrió un episodio cardíaco y se encuentra internado. Les pido discreción sobre el tema. Con mi hermana estamos viajando hacia Colombia. Agradecemos su preocupación. Apenas tengamos más información la compartiremos directamente con ustedes. Gracias", escribió la cantante de cumbia en una de sus historias de Instagram.

La celebridad de redes también habló con el periodista Ángel de Brito, quien reveló la charla que mantuvieron a través de textuales en su cuenta de Twitter: "Rocío y Morena le confirmaron a LAM la descompensación cardiaca. También refirieron un antecedente similar y que el tema es complicado, pero están tranquilas porque él se lo contó a Rocío a la tarde".

"Este episodio que tuvo mi papá es peor de los anteriores que tuvo. Él nos mandó unos audios y pudimos hablar con el. Después empeoró todo. Ahora estamos a la espera de llegar y poder estar ahí con él”, enunció Morena hace algunos días en diálogo con De Brito. De esta forma, la hija del conductor dejó en claro que el episodio vivido por su padre fue más grave que otras situaciones similares del pasado.