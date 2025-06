Colapinto y Gasly han mostrado una buena relación.

Incluso antes de que Franco Colapinto debute en la Fórmula 1 con Williams, Pierre Gasly ya sabía que se venían cambios en Alpine cuando se reveló que Esteban Ocon no iba a ser renovado para esta temporada. De hecho, la noticia se dio antes del parate de mitad de año y pocos meses después se anunció a Jack Doohan como su nuevo compañero, dupla que debutó oficialmente en el GP de Abu Dhabi 2024 por la última fecha.

Sin embargo, el australiano ya comenzó mal su aventura en la escudería francesa, puesto que su rendimiento no convenció a Flavio Briatore, quien buscó el fichaje de Colapinto una vez finalizada la temporada. De ahí que seis fechas después del inicio de la nueva edición de la F1, el italiano haya quitado de la ecuación a Doohan para que el argentino vuelva a correr en la máxima categoría, lo que significó otro cambio para Gasly.

En cuestión de meses, el piloto francés tuvo tres compañeros distintos en el equipo de Enstone, donde claramente es el referente y una de las voces de mando, por lo que sabe qué es lo más conveniente para obtener resultados. Justamente sobre eso habló en una reciente entrevista con Road & Track, en donde detalló la importancia de generar una buena relación con el pilarense para mejorar el rendimiento en pista.

“Los pilotos deben trabajar juntos y para eso tienen que aprender unos de otros. Tienen que crear un vínculo. Con algunos pilotos, sucede de forma natural. Con otros, lleva más tiempo, y con otros, no hay ningún vínculo”, mencionó el galo. Si bien no mencionó a ninguno de sus más recientes compañeros de manera particular, se sabe que Gasly mantiene una buena relación con Franco, con quien se lo ha visto sonriente caminando por el paddock o en las presentaciones de Alpine frente a los fans.

Para lograr esto, Pierre destacó que es clave conocer al otro para entender mejor su comportamiento, algo que puede o no llevar a una amistad, pero que es suficiente para que haya una química interna en el equipo. “Pasas por una especie de fase de aprendizaje, tratando de entenderte unos a otros, y para entender que para hacer avanzar al equipo, hay que trabajar juntos. Puedes ser amigos, a veces no puedes ser amigos, y aun así funciona bien si estás impulsando al equipo hacia adelante”, agregó.

Alpine está último en la tabla de constructores.

El apoyo de Gasly a Colapinto en España

La clasificación fue sin dudas el punto fuerte de Alpine en el GP de España, donde Pierre Gasly finalizó octavo y Franco Colapinto no pudo superar la Q1 por una inesperada falla en el monoplaza. De ahí que el francés haya salido a bancar al argentino tras la qualy: “Franco no tuvo la última vuelta, así que estoy seguro de que si hubiera tenido la última vuelta, confío en que habría llegado a la Q2. Creo que dio un gran paso adelante en comparación con ayer. Así que sí, es una pena. Es una pena que tuviera este problema”.