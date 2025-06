¿Qué prendas de vestir hay que lavar sí o sí después de comprarlas?

Por qué es obligación lavar la ropa nueva

Una de las actividades que las personas disfrutan llevar a cabo es comprar ropa, pero esta acción no se completa con pagar y trasladar la prenda al hogar. Es necesario que la misma se someta a un tratamiento especial. Uno que recomienda la colocación dentro del lavarropas para descartar una serie de consecuencias que pueden ser fatales.

No importa si las prendas fueron adquiridas en un puesto callejero, en una feria, en un local ubicado en una avenida o dentro de un shopping, lo importante es que la misma no tome contacto con aquellas que se encuentran acomodadas en el ropero. Se las debe colocar de manera inmediata en el lavarropa y respetando el ciclo de limpieza indicado para que no desgaste al estar en el agua.

"Siempre lavé las prendas íntimas nuevas. No sabía que había que lavar todo lo nuevo hasta que a mi hija le pasó esto. Antes y después de 21 días de antibióticos, hasta que dimos con lo que era. Gracias, médicos", expresó Laubt85, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen, se puede apreciar que la joven tuvo una erupción más que considerable sobre la piel. Si bien, no especificó que tipo de prenda fue y dónde la adquirió, se encargó de señalar que fue una que había sido comprada hace poco.

"Un amigo tuvo una infección así en el pie por medias. Solo hay que lavar la ropa nueva", agregó. Lo que se desprende es que podría llegar a presentar rastros de residuos químicos, suciedad y microorganismos. Si alguno de ellos entra en contacto con la piel es probable que generen irritaciones o infecciones. También se debe hacerlo por una cuestión higiénica, debido a que la misma prenda puede que haya sido utilizada por otras personas.

Otro consejo que los profesionales de la salud recomiendan es que las prendas nuevas deben ser probadas sobre las que llevamos puestas. En especial aquellas que se encuentran vinculadas con la compra de ropa interior, ya que de esta manera se reducen bastante las posibilidades de que se adquiera una infección genital.

Existen cinco formas fáciles de sacarle el olor a humedad a la ropa

El cambio de estación provoca que las prendas de vestir de invierno salga de aquella parte del ropero que se encuentra cerrada y al momento de usarla es posible que cuenten con un olor bastante particular. El más presente y que se detecta con facilidad es el de humedad. Uno molesto, pero que se puede eliminar con cinco trucos caseros que no demandan tantos pasos.

Ventilar: se recomienda dejar las prendas en contacto con el sol y el aire para que queden sin mal olor

se recomienda dejar las prendas en contacto con el sol y el aire para que queden sin mal olor Bicarbonato: se coloca un poco del polvo en una pequeña bolsa y se guarda junto a las prendas durante toda una noche. Este absorberá la humedad.