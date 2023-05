Luis Ventura dijo lo que nadie suponía sobre la salud de Jorge Rial: "Hacen un show"

Luis Ventura rompió el silencio y habló tras la urgente internación de Jorge Rial en Colombia por problemas cardíacos. El inesperado testimonio del periodista sobre su excompañero en América TV.

Luis Ventura lanzó contundentes comentarios en torno a la salud de Jorge Rial, luego de que el conductor de C5N haya sido internado de urgencia por un problema cardíaco en Colombia. El periodista y expresidente de APTRA se lamentó por esta situación y nombró a quienes podrían ser los responsables de su descompensación.

"La noticia para mí fue un mazazo en la cabeza. Yo estaba manejando y me entra un llamado de un teléfono desconocido. Generalmente no los atiendo, pero atiendo y la reconozco al toque a la persona, y ya sentí que venía de angustia. Me dijo 'mi papá se está muriendo, mi papá tuvo un infarto", expresó Ventura en diálogo con LAM, ciclo conducido por Ángel De Brito. El problema cardíaco del presentador de Argenzuela por C5N sorprendió al mundo de la televisión y por el momento se encuentra estable.

En este contexto, Ventura cargó con todo contra el canal donde trabaja su excompañero en Intrusos, ya que lo responsabilizó por su deterioro de salud. "Hay cosas que me hacen ruido, lo único que digo es cuídenlo, que después no vengan las lágrimas. Con todo esto que se está haciendo la empresa que lo tiene contratado... manda cámaras, periodistas, hacen un show ¿Por qué no le sacan presión en vez de cargarle?", soltó.

Sumado a eso, reveló que C5N mandó a periodistas hacia Colombia para hacer distintos móviles vinculados al estado de Rial. "Si alguien tuvo un infarto, no le llenes la vida de estrés. Me hace ruido que la empresa le pague al camarógrafo, al sonidista. Estaba el show todo montado", consideró filoso.

El difícil posteo de More Rial junto a Jorge Rial en Bogotá: "No nos faltes"

More Rial compartió en una de sus publicaciones de Instagram una foto con su padre que causó emoción en sus seguidores. La hija de Jorge Rial demostró una vez más su amor por su papá y recibió un sinfín de mensajes de apoyo en la sección de comentarios.

"Te amo, no nos faltes nunca", escribió la cantante de cumbia en una de sus historias de Instagram. En la foto que compartió se puede ver su mano agarrada a la de su padre, quien se encontraba acostado en la cama del hospital donde se encuentra internado.

Morena Rial fue la primera en pronunciarse sobre la salud de Jorge desde el círculo íntimo del periodista, a través de sus redes sociales y en diálogo con Ángel de Brito. "Como es de público conocimiento, mi padre sufrió un episodio cardíaco y se encuentra internado. Les pido discreción sobre el tema. Con mi hermana estamos viajando hacia Colombia. Agradecemos su preocupación. Apenas tengamos más información la compartiremos directamente con ustedes. Gracias", escribió Rial hija en un posteo, al enterarse de que su padre había tenido un infarto agudo de miocardio.

De Brito fue quien informó en sus redes sociales que el periodista que fundó el ciclo Intrusos en el 2000 se encontraba internado en la USI de la Clinics del Country, de Bogotá y compartió en su tweet una serie de imágenes donde se pudo ver cómo luce el establecimiento por fuera.