Quién es la novia de Nico Occhiato: cómo conoció a Flor Jazmín y las fotos.

En enero de 2024, Nicolás Occhiato y Flor Jazmín cumplían el sueño de las fanáticas de "Occhiamin" y confirmaban su relación. Cómo se conocieron y quién es la bailarina que logró conquistar al conductor y dueño de Luzu TV.

Quién es Flor Jazmín, la novia de Nico Occhiato

Flor Jazmín comenzó su camino en el espectáculo desde muy joven. A los 8 años inició clases de jazz en Lanús, su ciudad natal. Sin embargo, sintió que la carrera de bailarina no estaba bien vista por su familia.

Tras tres años estudiando Profesorado de Educación Física por presión familiar, a los 20 años tomó una decisión clave: dejarlo para abocarse plenamente al baile. Para financiar sus estudios de danza, trabajó durante años como moza, promotora, recepcionista y repartiendo volantes. “Durante 10 años bailé jazz, localizada y zumba. Luego seguí con estilos comerciales y ahora con femme style. Ahora soy profe y amo dar clases. Antes era difícil vivir del baile, pero ahora creció un montón”, contaba a la revista Caras en 2019.

Quién es la novia de Nico Occhiato: cómo conoció a Flor Jazmín y las fotos.

La bailarina comenzó ay a crecer en redes sociales. Un video parodia de La Casa de Papel alcanzó más de 2 millones de vistas y, un programa de talentos dedonde conoció finalmente a

Cómo se conocieron y cuándo se pusieron de novios Flor Jazmín y Nico Occhiato

Aquel 5 de abril de 2018, Flor se presentó como incógnita con unos amigos y bailaron la canción todos enmascarados. Nico, en aquel momento estaba como jurado. Cuando los participantes mostraron sus rostros, él descubrió que se trataba de una "chica conocida" que ya seguía en redes.

"Después de eso entré al Bailando, y cuando me reuní con El Chato le dije: 'yo sé con quién quiero bailar. Quiero bailar con esta chica', y era ella. Entramos, y la primera gala la rompió toda, sorprendió con su talento a Marcelo, con su carisma, todo. Hicimos el Bailando, salimos campeones y a partir de ahí siempre la llevé a mis equipos de laburo", recordó Occhiato sobre su acercamiento en el 2019.

Cómo se conocieron Flor Jazmín y Nico Occhiato.

Muchas veces durante el certamen les tocó enfrentar rumores, pero ellos siempre aseguraron que solo eran amigos. Así, durante la pandemia la invitó a participar en su programa de streaming Nadie Dice Nada, que hoy es el ciclo más exitoso de Luzu TV. Fue a la primera persona que convocó, según le reveló a Susana Giménez en su programa.

Al principio su relación comenzó como una amistad. Nico recién terminaba una larga relación con Flor Vigna y una vez soltero, Flor Jazmín comenzaba un noviazgo con Agustín Franzoni. Después de meses de shippeo de "Occhiamín" finalmente la bailarina decidió separarse al reconocer que sentía cosas por el conductor.

En enero del año pasado blanquearon finalmente la relación. "Para no darle vueltas a la situación porque después nos sacan fotos, y parece que somos…”, comenzó Occhiato y expresó: "Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida. Lo dije". Y ella apuntó: "Voy a llorar. Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo". "Estamos juntos”, concluyó.