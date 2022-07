Luis Ventura rompió toda reconciliación con Jorge Rial y se cruzaron: "Esclavo del tirano"

El periodista apuntó contra su colega y defendió a la empresa donde trabaja. Luis Ventura le respondió a Rial tras sus acusaciones contra América TV.

Luis Ventura habría apuntado contra Jorge Rial tras la reconciliación que el segundo mostró en sus redes sociales. El conductor de América TV defendió a la empresa donde trabaja después de que Rial lanzara una fuerte acusación hacia sus directivos, por lo que se habla de una nueva enemistad entre los ex-Intrusos.

"Fue Daniel Vila la persona que me llamó en el corte para amenazarme y decirme que me iba a cagar a trompadas, me dijo que era un muerto de hambre, y un hijo de puta. Nunca me había pasado. Le molestaba la información que estábamos manejando, de los problemas de programación de América TV y de pagos de sueldo y aguinaldos", indicó Rial en diálogo con Pablo Duggan. Y añadió: "Yo me fui del canal en los mejores términos. No me dijo ni hola, empezó a amenazar e insultar con que me iba a bajar los dientes, que me iba a venir a buscar. Está todo grabado".

Ventura utilizó una nota escrita por él mismo en el portal de América, Primicias Ya, y allí despotricó contra Rial, aunque en ningún momento lo nombró. "Como trabajador de América TV desde hace 22 años me siento agredido, extorsionado y violentado por todas las atrocidades y barbaridades que escucho y veo en los últimos días por parte de colegas y ciertos medios que atentan contra los que formamos parte de una pantalla y un multimedio que hace lo que puede en estos tiempos de crisis", comienza la carta del conductor de Secretos Verdaderos contra su colega.

"La verdad es que se me hincha la vena cuando escucho que hubo alguno que me pagaba los sueldos con lo que remaba solo cuando lo que yo siempre vi fue cómo le sacaba ventaja y fortunas incalculables a sus ventanas para irse de vacaciones cada dos semanas, dejando colgados a sus compañeros", reza más adelante el texto escrito por Ventura.

La respuesta de Jorge Rial a Ventura

El exconductor de Intrusos se pronunció en su cuenta de Twitter sobre las palabras que Ventura escribió y soltó: "Entiendo que esto es el precio del salario del miedo. Nunca pensé que irías a terminar como un esclavo del tirano. Te quiero igual porque sé que te aprietan con cosas y favores personales. Las conozco y son dolorosas. Vos también sos victima. Abrazo".