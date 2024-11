Sorpresa en la Selección Argentina por la foto de Dybala con un campeón del mundo del 78

Sorpresa en la Selección por la foto de Dybala con un campeón del mundo del 78.

Paulo Dybala reapareció en las redes sociales con una foto junto a otro campeón del mundo con la Selección Argentina pero de 1978. Luego de que Oriana Sabatini hable sobre la posibilidad de que el cordobés vuelva al fútbol de nuestro país para vestir la camiseta de Boca Juniors, ahora la "Joya" se mostró con una gloria que tiene relación justamente con el club donde nació futbolísticamente: Instituto de Córdoba. Por supuesto, la imagen no tardó en viralizarse y no fue la única figura actual de la "Albiceleste" que la integró.

El protagonista principal de la imagen fue Osvaldo Ardiles, quien levantó el trofeo internacional con el combinado nacional de la mano de César Luis Menotti. El exmediocampista que forma parte del Tottenham como embajador estuvo en el empate 2 a 2 contra la Roma por la UEFA Europa League y compartió los posteos junto a Dybala poco después de dicho cotejo. A su vez, también dijeron presente Leandro Paredes, Cristian "Cuti" Romero y el uruguayo Rodrigo Bentancur.

"¡Hermosa noche compartida con grandes jugadores! Tottenham Hotspur vs. Roma", escribió "Ossie" en su cuenta oficial de Instagram en un posteo donde incluyó la foto junto a los cuatro futbolistas y una más con el delantero de 31 años. Esta última también la subió en su X (ex-Twitter) y lanzó: "Para todos los hinchas de la Gloria. Anoche... un placer conocerlo. ¡Vamos Instituto todavía!". Cabe destacar que Ardiles, de 72 años, surgió en el conjunto cordobés donde jugó entre 1971 y 1973.

Quien no disputó este partido pero sí dijo presente y sorprendió fue Cristian "Cuti" Romero, quien integra el plantel de los "Spurs". A raíz de su lesión en los ligamentos del pie izquierdo de la que todavía no se recuperó al 100%, el defensor de la Selección Argentina no estuvo en este encuentro y todo indica que regresaría en los próximos días a las canchas.

Las fotos de Osvaldo Ardiles con Paulo Dybala, Leandro Paredes, Cristian "Cuti" Romero y el uruguayo Rodrigo Bentancur.

Ilusión en Boca por lo que dijo Oriana Sabatini de Paulo Dybala y Leandro Paredes

Oriana Sabatini habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue a Boca Juniors e ilusionó al pueblo "Xeneize". La actriz y cantante argentina dijo presente en el ciclo Sería increíble del canal de YouTube OLGA, donde hizo referencia a las chances que tiene la "Joya" de vestir la camiseta "Azul y Oro" junto a su amigo Leandro Paredes. Mientras se mantienen los rumores de que el volante central campeón del mundo con la Selección Argentina vuelva al club, ahora se suma el cordobés que se desempeña con él en Roma de Italia.

"Que venga a Boca, que está en un gran momento para venir. Si vos querés volver al país y Boca es el club más grande de la República Argentina", esbozó Eial Moldavsky dirigiéndose a Oriana. La esposa del exhombre de Instituto no dudó en responder y aclaró: "No quiero problemas con mi padre (Osvaldo es fanático de River), no quiero problemas familiares... Se habla porque Lea Paredes empezó a instalar la idea de que vuelvan los dos, yo re quiero volver a Argentina pero tampoco estoy para un quilombo familiar. Si su amigo quiere que (Paulo) vaya a Boca, va a ir con su amigo".