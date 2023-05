La polémica declaración de Luis Ventura sobre la salud de Jorge Rial: "Show"

El famoso periodista habló sobre la delicada situación de su colega e hizo un contundente descargo.

A poco más de una semana de la descompensación cardíaca de Jorge Rial, Luis Ventura hizo un fuerte descargo al respecto y tocó varios puntos de la situación. El periodista fue contundente y sacó a la luz sus puntos de vista sobre el tema.

Invitado a Intrusos, Ventura adelantó algunos de los puntos que iba a tratar en su columna dominical que publica para Crónica. Precisamente, el periodista se refirió a cómo se trató el tema de la salud de Rial mediáticamente e incluso aseguró que estaba bastante en contra de algunas cosas del accionar de su colega.

"Si está haciendo un show, avísenme, no me digan que estuvo diez minutos muerto porque a mí me causa daño", empezó por decir Ventura con respecto a los posteos que empezó a hacer Rial desde el hospital una vez que recuperó su teléfono. Luego, añadió sobre la cobertura que se le dio al tema: "No está mal, pero no me lo hagan creer. Yo me quedé con que murió diez minutos. Hay un canal que pagó viajes, coberturas y demás. Salió un móvil desde el sanatorio, habló el cardiólogo pirulo, no me van a decir que no es un show".

Por último, sentenció: "¿Por qué el sanatorio no emite un parte médico? ¿Es un pedido de la familia o la clínica no se quiere hacer cargo de lo que están comunicando?". Finalmente, reflexionó: "Si Jorge Rial estuvo diez minutos muerto, si tuvo un infarto, si tuvo todo lo que dicen, ¿por qué arman todo este show médico y de salud para que lo vayan a buscar quinientos periodistas?”.

Ventura explotó contra Rial en vivo: "Adentro de la cancha te mato"

El enfrentamiento de Luis Ventura y Jorge Rial ocupa un capítulo especial en la historia de la televisión argentina. Pasados varios años del distanciamiento entre ambos periodistas, Ventura trazó un paralelismo entre el reciente ataque cardíaco que casi termina con la vida de Rial y el día que el ex conductor de Intrusos lo echó del clásico magazine de América TV.

Invitado a LAM (América TV), Ventura hizo un repaso de uno de los episodios más traumáticos de su recorrido profesional, como lo fue su despido de Intrusos, ciclo emblema del formato magazine de espectáculos. "Ese día fui al camarín del fondo, en el primer piso, sabiendo que me boleteaba porque lo habían dicho en Radio 10. Me dijo 'después del programa hablamos'. Hablamos de un montón de cosas que no voy a reproducir, pero sí una: él nunca me echó, dijo que me quería cuidar porque me estaban rostizando todos los medios después de haberme enfrentado con Beto (Casella) en la radio. Estaba mal con Lanata, con Sofovich, tenía muchos frentes abiertos", contó el periodista.

"'Para cuidarte voy a darte una licencia', me dijo. Eso me generó un estrés que terminé descargando jugando al paddle, 28 partidos. En determinado momento sentí un dolor en el pecho y me lo morfé, pero hubo un momento, el mismo día, en que no me lo aguanté y me internan en terapia intensiva", agregó. Y sentenció: "Al día siguiente, yo estaba en terapia y vienen y me dicen 'Rial está diciendo al aire que te despidió'". Ante los comentarios de las "angelitas" desaprobando la actitud de Rial para con su otrora mano derecha, Ventura sentenció: "Me echaron a la calle y me fui con lo puesto".

Aunque años más tarde los periodistas lograron acercarse y Rial le pidió perdón a Ventura -el momento quedó inmortalizado en una fotografía de ambas figuras que recorrió todos los portales locales de chimentos-, este último reveló no guardar rencor por su exjefe. "Tengo el criterio del fútbol y del rugby: adentro de la cancha, te mato. Terminamos de jugar y nos vamos a comer", explicó.