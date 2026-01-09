Vuelve la lluvia: cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires y el conurbano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este fin de semana en Buenos Aires y alrededores. Este sábado 10 habrá lluvias durante todo el día y la temperatura tendrá un leve descenso al ubicarse entre una mínima de 19 grados y una máxima de 24.

El domingo 11, de acuerdo al SMN, se disiparán las tormenta: el día comenzará mayormente nublado y se despejará con el correr de las horas. La temperatura se encontrará entre una mínima de 17 grados y una máxima de 30.

Clima más cálido y seco: así será el verano 2026 en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más caluroso de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Las lluvias se extenderán todo el sábado, pero el domingo el cielo se despejará y aumentará la temperatura

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.