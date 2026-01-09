Eugenia Rolón fue inhabilitada por la provincia de Buenos Aires y no podrá sacar su carnet de conducir

Tras haber sido detenida por manejar alcoholizada y sin registro de conducir, la influencer libertaria Eugenia Rolón fue inhabilitada por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y desde ahora no podrá sacar su carnet de manejo en el territorio bonaerense. Lo confirmó el ministro Martín Marinucci, después de hacerse pública resolución firmada este viernes por el Juzgado de Faltas de Dolores.

En la entrevista con C5N que brindó ayer, el director de Tránsito del Partido de la Costa, Luciano Graña, confirmó que Rolón no tenía licencia de conducir al momento del siniestro. Y según supo El Destape de fuentes oficiales, tampoco la tiene de otro distrito por lo que cualquier gobierno local que defina otorgarsela deberá dar las razones de esa decisión. "El que vaya a darle el carnet va a tener que explicar por qué se lo da", anticipó un funcionario al tanto de este caso.

Rolón es una de las responsables del equipo comunicación del presidente Javier Milei junto a su novio, el también influencer libertario Iñaki Gutiérrez. La joven ciberactivista fue protagonista este jueves de un accidente de tránsito en la Costa Argentina, mientras conducía el auto de su suegro en la localidad atlántica de Mar de Ajó. En el siniestro chocó contra un poste y dio positivo en un test de alcoholemia, con una graduación de alcohol en sangre de 1,89, y fue detenida por la policía local, quienes revelaron que la detenida no poseía licencia de conducir a su nombre. Su novio tuvo que ir a buscarla a la comisaría.

Finalmente la cartera de Transporte provincial, bajo la firma del ministro Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación de la influencer libertaria de 23 años para manejar en el territorio bonaerense así como tampoco podrá obtener su registro de conducir en Buenos Aires. La resolución fue emitida por el Juzgado de Faltas del municipio de Dolores.

"DISPONER, con carácter urgente, la PROHIBICIÓN PREVENTIVA DE OTORGAMIENTO Y EXPEDICÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR a favor de la Sra. Rolón Eugenia Noemi, conforme lo dispuesto por la Ley 13.927, su Decreto Reglamentario, y art. 83 de la Ley 24.449, hasta tanto se dicte resolución definitiva en las presentes actuaciones", señala la decisión provincial.

Desde Transporte aseguraron que lo que hace valer la medida es que "tanto por manejar borracha como por no tener registro habilitante, Rolón puso en riesgo la vida de las y los vecinos del distrito costero. Además de atentar contra las políticas en seguridad vial que buscan reducir la tasa de siniestralidad", indicaron.

El video del choque de Eugenia Rolón en estado de ebriedad

Graña explicó que la irregularidad de no tener licencia de conducir fue determinante para que el vehículo fuera remitido y puesto a resguardo en una comisaría, además de labrarse el acta correspondiente. “Una de las particularidades es que no tenía licencia. Ella no tenía registro”, sostuvo Graña en la entrevista con el medio.

En el mismo reportaje, el titular de Tránsito precisó que el test de alcoholemia se realizó a pedido de la Policía bonaerense en el marco del Operativo Sol y arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol en sangre. Si bien aclaró que no hubo víctimas y que el episodio se limitó a daños materiales, remarcó que la conductora “no estaba en condiciones de manejar” y deslizó que el nivel de alcohol podría haber sido incluso mayor al momento del impacto, ya que el control se efectuó tiempo después.