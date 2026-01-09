Inesperado: la drástica decisión de Iñaki Gutiérrez contra su novia tras el choque

Iñaki Gutiérrez denunció a Eugenia Rolón.

El caso que involucra a Eugenia Rolón sumó en las últimas horas un giro tan sorpresivo como delicado. El episodio comenzó durante la mañana, alrededor de las 10, en la localidad bonaerense de Mar de Ajó, cuando la joven protagonizó un fuerte choque que rápidamente captó la atención policial y mediática.

Según trascendió, Rolón dobló de manera muy abierta, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste. Al arribar al lugar, personal de tránsito le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado superior a 1,8 gramos de alcohol en sangre, una cifra muy por encima del límite permitido. El hecho generó un fuerte revuelo, no solo por la gravedad del siniestro, sino también por el perfil público de los involucrados.

El giro que cambiaría todo en el caso de Eugenia Rolón

Eugenia Rolón es pareja de Iñaki Gutiérrez, militante libertario que trabaja en Casa Rosada y está a cargo de tareas vinculadas a las redes sociales del presidente Javier Milei. Ella también tendría vínculos laborales con el ámbito gubernamental, lo que convirtió el accidente en un tema aún más sensible.

Sin embargo, cuando parecía que el episodio quedaría limitado al choque y al resultado de alcoholemia, la causa dio un vuelco inesperado. Según informaron en Crónica, Iñaki Gutiérrez se presentó en una comisaría y denunció a su propia novia, asegurando que le había robado el auto y que lo condujo en estado de ebriedad hasta provocar el accidente.

La denuncia formal marca un punto de quiebre en el caso y abre una nueva instancia judicial. De acuerdo a esa presentación, Gutiérrez buscó despegarse de la responsabilidad del hecho y dejar constancia de que no autorizó el uso del vehículo, lo que ahora deberá ser analizado por la Justicia.

Mientras avanza la investigación, el episodio genera incomodidad en el entorno político y mediático, ya que involucra a dos personas ligadas al oficialismo y expone una situación personal que terminó escalando a un conflicto legal. Por el momento, no hubo declaraciones públicas de los protagonistas tras conocerse la denuncia, y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre cómo continuará la causa.