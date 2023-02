Luis Ventura dejó pagando a Karina Mazzocco y abandonó América TV en vivo: "Disculpen, chau"

Luis Ventura se encontraban en el panel de A La Tarde, el programa de Karina Mazzocco, cuando de repente tomó sus cosas y se fue al aire del estudio. Los motivos que lo llevaron a esa decisión.

Luis Ventura tomó una decisión que generó una tensión absoluta en pleno vivo. El periodista estaba como panelista del programa A La Tarde conducido por Karina Mazzocco, cuando de repente, se levantó de su asiento y se retiró del estudio de América TV.

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) brindó información sobre una polémica en torno a la familia Maradona. En este contexto, tanto la conductora como el panel opinaron al respecto de la situación, pero el tema se vio opacado por la reacción inesperada de Ventura.

"Miren, discúlpenme", soltó mientras se disponía a abandonar el estudio de A La Tarde. "¡No, no! ¿Qué pasa?", expresó Karina Mazzocco con sorpresa. "Chau, me tengo que ir", siguió Ventura, cuando todos comenzaron a reírse porque debajo del saco, la camisa y la corbata, tenía puesta una bermuda con zapatillas.

Finalmente, se dio a conocer el motivo que lo llevó a irse del piso tan abruptamente. "Yo tuve que ir a Chascomús porque iba a responder a una convocatoria de Liliana Parodi que reúne un beneficio trayendo 600 chicos del interior de las provincias para hacer un concierto lírico. Me llama y me dice: 'No es en Chascomús Luis, es en Tecnópolis'. Entonces veía que no llegaba para venir acá a cambiarme y con el vestuario que tengo en el coche, improvisé lo que había", explicó.

La impensada situación que Luis Ventura vivió con Jorge Rial: “Lo voy a contar”

Luis Ventura recordó una anécdota que vivió con Jorge Rial en la radio, donde trabajaban hace más de 25 años. El periodista relató un encuentro con la cantante Shakira, quien recién comenzaba su carrera en el mundo de la música, en el que la artista demostró su gran timidez.

"Nosotros hacíamos radio Paparazzi, año 1998, que salía por la radio de Romay. Llegó todo el staff y en determinado momento, percibimos que había una chica vestida con un poncho, silenciosa, supusimos que era una oyente. Se fue yendo el programa, pasaron casi dos hora y esa mujer nunca habló", comenzó su descargo el ex panelista de Intrusos.

Ventura continuó con su descargo y aludió al momento en que se dieron cuenta de la personalidad tímida de Shakira: "En un momento Rial me dice 'andá preguntarle a la producción quién es esta chica para darle una entradita'. Yo fui y me dicen 'es una cantante colombiana y creo que se llama Shakira'. Le dije a Jorge y la hicimos entrar dos o tres minutos, nunca pidió nada. Eso marca la personalidad, el nivel de timidez de ella", soltó en medio de una emisión de Secretos Verdaderos.