La última entrevista del humorista Toti Ciliberto antes de morir: "Estaba vacío"

Cuál fue la última entrevista de Toti Ciliberto antes de morir.

Toti Ciliberto murió a los 63 años y la repentina noticia causó una gran conmoción en el mundo de la televisión y el espectáculo. El triste anuncio del fallecimiento del humorista, que brilló en Videomatch con Marcelo Tinelli, fue comunicado por su amigo y colega Larry De Clay a través de sus redes sociales.

A primera hora de la mañana del martes 1 de abril, se dio a conocer una triste y sorpresiva noticia en el ambiente del espectáculo: murió el humorista Toti Ciliberto a los 63 años. "Esta tristeza es enorme, no tengo consuelo. Volá alto hermano, te vamos a extrañar toda la vida", expresó Larry De Clay en sus redes sociales para exponer el fallecimiento de su amigo y colega, con quien trabajó durante años en los proyectos de Marcelo Tinelli.

La última entrevista de Toti Ciliberto antes de morir

Toti Ciliberto había dado su última entrevista hace poco tiempo. El pasado 26 de diciembre de 2024, posterior a la celebración de Navidad, visitó el programa El Diario de Mariana que conduce Mariana Fabbiani por América TV, pero esa jornada fue encabezado por Martín Candalaft. Allí repasó su trayectoria con foco en su adicción a las drogas y reveló que se había apoyado en la religión para salir adelante.

Toti Ciliberto había confesado su adicción a la cocaína.

"La inconsciencia, uno quiere estar en situaciones de 'a ver esto qué pasa', uno cree que lo puede dominar y termina siendo un infierno. En un momento empecé a sentir que tenía que resolverlo, esto estamos hablando hace más de 20 años, es una lucha extensa", había dicho. "En sanar fueron casi diez años, tuve recaídas, estaba vacío, necesitás de una fuerza exterior para poder salir", sumó.

"Nada justifica eso, yo tendría que haber estado mucho más lúcido porque lo que me pasó en las circunstancias no pude disfrutarlo", dijo también Toti. Además, expuso que si no hubiera tenido la adicción a la cocaína, su carrera hubiese sido diferente. "Totalmente. Descansar mejor, tenía que prepararme más, especializarme más, estudiar, entrenar, cosas que tienen que ver con la actuación, con el humor. Pero por sobre todo lo hubiera disfrutado más. No quería mostrarme hacia los demás lo que era", indicó en El Diario de Mariana.

La dolorosa muerte que golpea a Marcelo Tinelli: "Un solo final"

Marcelo Tinelli atraviesa un triste momento personal. A través de sus redes sociales, el famoso conductor de televisión contó la dolorosa muerte que lo atraviesa y le dedicó unas emotivas palabras de despedida a su ser querido.

Aunque en este momento se encuentra alejado de la televisión, Tinelli se mantiene activo en redes sociales actualizando a sus seguidores sobre su vida y proyectos. Sin embargo, esta vez, el director artístico de América TV usó sus historias de Instagram para compartir el doloroso momento que enfrenta: una de sus tías más queridas falleció este viernes 21 de marzo.

“Se fue de este plano terrenal mi tía Teresa, la hermana de mi papá. Todos decían que teníamos la misma sonrisa. Buena y dulce como pocas", empezó por escribir Tinelli junto a una foto de su tía. Luego siguió: "Todo mi amor a sus hijos, mis primos hermanos Flavio y Enzo, y a su familia en este momento. Siempre estarás con nosotros, tía amada". Luego, sumó otro posteo: "Teresa, así quiero recordarte hoy. Con esa hermosa sonrisa y esa paz inmensa que tenías. Y junto a mis amados primos, Flavio y Enzo. Descansa en paz, nos volveremos a ver".

Por último, y como cierre de esta despedida virtual, sentenció: "La vida tiene un solo final. El mismo para todos. Disfruten a las personas que aman, aprendan a perdonar y reconciliarse, vivan una vida plena y feliz. Estamos de paso”.