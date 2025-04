El humorista y actor "Toti" Ciliberto murió este martes a los 63 años, por causas aún desconocidas. La noticia fue informada por su colega y amigo Larry de Clay en sus redes sociales y causó conmoción en el mundo del espectáculo. Salvador Maximino Ciliberto había nacido el 25 de mayo de 1961, fue un reconocido humorista y su época más recordada fue cuando trabajó con el conductor Marcelo Tinelli en Videomatch, programa en el que comenzó en 1992.

De Clay fue quien dio la triste noticia luego de poner una foto de él con Ciliberto en su cuenta personal de Instagram donde indicó: "Esta tristeza es enorme, no tengo consuelo. Volá alto hermano, te vamos a extrañar toda la vida". La publicación fue comentada por el también humorista Pachu Peña, quien señaló: "Descansa en paz Toti querido. Qué tristeza", mensaje al que le sumó dos emoticones con lágrimas en los ojos.

Conmoción en el espectáculo: murió Toti Ciliberto, a los 63 años

La carrera de Toti Ciliberto

Antes de comenzar su extensa carrera en la pantalla chica se dedicó a su primera profesión, como profesor de educación física en la localidad bonaerense de San Martín, ciudad en la que residía, mientras que era simpatizante de Chacarita. Durante su paso por Videomatch, Ciliberto logró convertirse en uno de los humoristas más populares del país con un estilo propio e inconfundible y su capacidad para hacer reír a la audiencia con un humor que mezclaba ironía, carisma y una gran capacidad de interpretación.

En 1997 le llegó la oportunidad de conducir el programa Adivina adivinador un juego basado en descubrir a través de preguntas quién es el verdadero profesional entre otras personas que disimulaban serlo y a este ciclo lo conducía caracterizado como Riquelme.

Conmoción en el espectáculo: murió Toti Ciliberto, a los 63 años

En 2013 encabezó el mítico programa dirigido por Gerardo Sofovich, La peluquería de don Mateo, junto a René Bertrand, mientras que en cine estuvo en películas como Vivir intentando junto al grupo juvenil Bandana, Brigada explosiva, misión pirata con Emilio Disi, Gino Renni, Luciana Salazar y "Bicho" Gómez y Cuatro de copas acompañando a Pablo Yotich y Federico Luppi.

Ciliberto fue muy apreciado por su compañerismo y su dedicación al trabajo, algo que lo hizo muy querido entre sus colegas, quienes este martes lamentan profundamente su partida.

El calvario que vivió Toti Ciliberto en su adolescencia: "Yo sufrí mucho"

En sus últimas apariciones, Toti Ciliberto decidió hacer pública una difícil situación que atravesó en su vida. Cuando era adolescente, el humorista que triunfó en VideoMatch fue víctima de bullying y reveló cómo hizo para salir adelante de una situación que lo atormentó al nivel de no querer salir de su casa y llorar mirándose al espejo.

“Yo sufrí mucho en la adolescencia porque tenía un acné muy importante y no conocíamos que se llamaba bullying lo que te hacían en ese momento. No quería ir a bailar, ni a la escuela, la verdad lloraba cuando me miraba en el espejo y era muy triste”, reveló Ciliberto, en diálogo con Flor de la V en América.

Tras momentos de tristeza, Toti decidió hacer humor con su propia situación y eso fue lo que lo llevó a revertir las burlas: “Lo bueno de todo es que dije ‘ya que se ríen de mí, me voy a reír yo también’. Primero empecé diciendo ‘hola, llegó la junta nacional de granos’, ‘hola, llegó el choclo’, ‘me salió una cara en el grano’. Empecé a gastarlos también a ellos, nos empezamos a divertir y creamos como un vínculo”.

“Siempre digo que tiene mucho que ver, no lo que se dice, sino cómo se dice. Porque podés decir cosas con buena onda o con mala onda y así son recibidas”, agregó Toti Ciliberto, que también habló de sus comienzos en VideoMatch y lo difícil que fue aparecer en cámara pese a estar dentro del programa conducido por Marcelo Tinelli.