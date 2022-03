El desgarrador momento en que Rozín le contó a Toti Ciliberto de su enfermedad: "Fue muy penoso"

Meses antes de morir, Rozín le reveló a Toti Ciliberto su difícil situación. Hace pocas horas, el humorista decidió contarlo y recordó a quien fue el conductor de La peña de Morfi.

La muerte de Gerardo Rozín dejó un vacío muy grande entre sus amigos y excompañeros de trabajo. Entre ellos, Toti Ciliberto recordó al rosarino con emotivas palabras y también reveló cómo fue el momento en que se enteró de la dura enfermedad que terminó con su vida a los 51 años.

En diálogo con El Show del Regreso, Ciliberto reveló: "Nosotros lo sabíamos y obviamente por una cuestión con su familia, mantuvimos la reserva. Recuerdo el día que me lo contó, lo que sentí en ese momento fue muy fuerte. Cuando una persona joven se va, con la capacidad y el talento que Gerardo tenía…".

"Me enteré a mitad del año pasado, él no se sentía bien, se hizo los estudios. En esos momentos que pudimos volver por esto de la pandemia, nos hisoparon todos los programas. Me encuentro con él y me lo cuenta. La verdad es que fue muy penoso. De ahí en más pensamos que podía darle batalla a la enfermedad pero lamentablemente no pudo", recordó, apenado, el exhumorista de VideoMatch. Por otra parte, Ciliberto agregó: "Me contó lo que pasaba, lo que sucedía. Que se había operado, que no lo podían sacar".

Más allá de sus creencias y de la esperanza en poder revertir una situación que no cambió su rumbo, Toti enalteció la figura de Gerardo Rozín decidándole sentidas palabras: "Tengo fe, pero bueno, lamentablemente no tenía el pronóstico que él quería. Tratamos de evitar esa charla. Después hablábamos de fútbol, laburo. Era, 'hola, ¿cómo estás?'. 'En la lucha', me decía. Pude trabajar con un tipo que era un gran productor. Él producía sus programas, era espectacular y hacedor de éxitos como Pregunta animal y Gracias por venir. Productor de Sábado Bus. Era periodista, un conocedor. Se actualizaba. Cuando venía una banda se conocía todo, escuchaba todos los temas, cuando los había grabado un tipo que tenía mucha cultura y mucho conocimiento".

El calvario que vivió Toti Cilberto en VideoMatch

Toti Cilberto fue uno de los grandes humoristas que tuvo Marcelo Tinelli en VideoMatch. Sin embargo, sus comienzos no fueron para nada fáciles puesto que esperó mucho tiempo para poder ser observado en escena. En diálogo con América, el protagonista reconoció haberse disfrazado de loro durante meses sin poder tener ni un segundo en la pantalla.

Recordando su inicio en VideoMatch, Toti Ciliberto reveló que no fue nada fácil dar el puntapié inicial dentro del programa: "Entré de grande al medio, primero me recibí de profe de Educación física y después empecé a estudiar teatro con Ricardo Bartís. Empecé en el Parakultural, con un grupo que se llamaba Tiro libre, actuábamos en los clubes. Ahí estuve seis meses disfrazado de loro, esperando entrar…".

“´Ya vas a entrar, estamos buscando el momento´, me decían… El asistente de piso era Miguel Ángel Rodríguez en ese entonces. Querían que estuviera en croma, a un costado, para que estuviera arriba de él, se ve que Marcelo no encontraba el momento, ya la gente me miraba y decía ´pobrecito´… Lo copado era cuando terminaba el programa y decían que no había salido…Al final salí una sola vez disfrazado de loro…”, agregó Toti Cilberto.