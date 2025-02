Una ex Bailando contó el calvario que vivió con Marcelo Tinelli: "Fue feo"

Coki Ramírez enfrentó varios rumores de romance con Marcelo Tinelli cuando era participante del Bailando por un sueño.

Después de un tiempo alejada de los medios, la exparticipante del Bailando, Coki Ramírez, volvió a referirse a su experiencia en el reconocido certamen de coreografías conducido por Marcelo Tinelli. La cantante recordó el impacto que tuvo en su vida y el agotamiento que sintió durante su participación en el show.

En una reciente entrevista, Coki reflexionó sobre lo que significó alcanzar la fama de manera repentina. "Nadie está realmente preparado para algo así. No hay forma de que te lo expliquen, porque hasta que no lo vivís, no lo entendés", comentó la artista cordobesa.

Además, Ramírez también recordó su trayectoria previa en la música y cómo el mundo televisivo resultó ser un desafío inesperado. "Yo ya venía cantando, recorriendo escenarios con Alberto Plaza, así que conocía el ambiente artístico. Pero la televisión es otra cosa. El rating en ese momento llegaba a los 40 puntos, era una locura", expresó.

Más adelante, la cantante se sinceró sobre el desgaste emocional que sufrió en el programa. "Daba todo y me quedaba sin energía. Y no es que alguien te diga ‘qué increíble, mirá todo lo que hace’. Al principio la pasé mal, fue feo, no entendía los códigos de la tele. Me sentía agotada y cuando lo decía, me respondían ‘eso no se dice en televisión’. Pero yo realmente no podía más", concluyó.

Marcelo Tinelli habló de su pasado con Coki Ramírez

La relación entre Marcelo Tinelli y Coki Ramírez es uno de los grandes enigmas de la farándula nacional. Pese a que durante varios años se mostraron muy compinches y jugaban a seducirse en vivo, nunca salieron a confirmar si, efectivamente, habían mantenido una relación en el detrás de cámaras o solo era un juego para el programa. Al menos hasta hace algunos meses, cuando el conductor decidió terminar con el misterio de una vez por todas.

El lunes 4 de diciembre, la cantante cordobesa bailó disco en la pista del Bailando 2023, pero antes de empezar habló de su relación con un productor, con quien recién está iniciando. Paralelamente, Tinelli confesó que esté feliz en su noviazgo con Milett Figueroa y ambos celebraron su gran presente amoroso. Sin embargo, el fantasma de su supuesto romance siempre está presente y él respondió las preguntas al respecto.

Luego de que Tinelli llamara en vivo a Ezequiel Corbo, el nuevo pretendiente de Ramírez, Marcela Feudale le preguntó al conductor si "él había salido con Coki". Y por la euforia del momento, el conductor contestó: "Si, por un tiempo". La respuesta fue rápida, pero no pasó desapercibida por la locutora, quien volvió a preguntarle sobre el tema, pero Tinelli se dio cuenta de lo que había hecho y la ignoró pese a la insistencia.