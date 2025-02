"La cuerneaba": el drama de pareja que toca de cerca a Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli vive un drama que afecta a una de sus personas más importantes.

Marcelo Tinelli fue noticia en las últimas semanas por el estreno del reality show sobre su familia, en el que se mostró junto a sus hijas mujeres y su hijo menor, Lorenzo. En las recientes horas, uno de los miembros del canal Tinelli vivió una separación por una infidelidad y en LAM se explayaron al respecto.

El panelista Pepe Ochoa fue quien reveló en el ciclo de chimentos de Ángel de Brito lo que vivió Juanita Tinelli, la más joven de las hijas mujeres del presentador. La modelo salía con el polista Camilo Castagnola, quien habría tenido una actitud que llevó al final de la pareja, sobre la que en el programa de América TV brindaron detalles.

"Él estaba más en Cañuelas y ella más en Buenos Aires. Entre viajes, idas y venidas, Juanita descubre que él...", sostuvo Ochoa. En ese momento, De Brito lo interrumpió y le preguntó: "¿La cuerneaba?". El panelista lee respondió de manera afirmativa y el resto de los presentes gritaron sorprendidos por esta información que involucra a la hija del famoso empresario. "Se dio cuenta de que él estaba en una relación paralela con una chica de nombre Catalina", agregó Pepe Ochoa.

El descargo de un exbailarín de Showmatch tras un accidente

"Che me está llegando mucho amor, gracias de verdad. Les cuento un poco: Yo venía con una amiga caminando, volviendo del río, y en nuestro mismo sentido una moto apareció en cuestión de segundos y me levantó hasta tirarme (Por suerte a mi amiga no le paso nada)", comentó el bailarín Facundo Mazzei, quien comenzó como partenaire en el reality show y terminó como figura. Y agregó: "La chica que manejaba se lastimó bastante, pero al toque vino su padre. Mi amiga llamó a la ambulancia, a la policía y a mi viejo, vinieron rápido por suerte, pero tuvieron que llevarla primero a ella porque estaba más lastimada".

Juanita Tinelli

La revelación de Ángel de Brito sobre lo que vivió Francisco Tinelli en Uruguay

"Pasadas las 5 de la mañana, un móvil de la jefatura que patrullaba en el balneario Buenos Aires intentó detener a un vehículo que circulaba a alta velocidad y realizando maniobras imprudentes. En ese momento el presentador se da a la fuga en dirección a José Ignacio circulando por la ruta 10, siendo perdido de vista por los policías", relató el periodista. Y sumó: "Más tarde ubican al vehículo a un costado de la ruta a la altura del kilómetro 171. Su conductor se había bajado del mismo y se encontraba ileso. De todas formas, fue trasladado a la policlínica del balneario Buenos Aires, donde los médicos constataron que no había sufrido lesiones".

Dónde ver la serie de Los Tinelli online

La serie de Los Tinelli, que llegó al mercado el 17 de enero, está disponible en la plataforma Prime Video, de Amazon. Esta producción exclusiva forma parte de la creciente apuesta de la compañía por ofrecer contenidos originales y adaptados a diferentes mercados, incluyendo el argentino.