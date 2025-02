Vuelve Furia: la inesperada decisión de Telefe por el bajo rating de Gran Hermano.

La producción de Gran Hermano se encuentra en momento críticos, ya que el ciclo no está obteniendo los números de rating esperados y en comparación con las dos ediciones anteriores. De este modo, se conoció la medida que tomarán para tratar de atraer nuevamente al público: Furia reingresará a la casa.

Juliana "Furia" Scaglione fue la concursante más polémica de la edición 2023/2024. Y aunque si bien no llegó a la final, que terminó ganando Bautista Mascia, su estrategia y personalidad la consolidaron como una de las jugadoras recordadas de todas las ediciones. En este marco, pese a haber protagonizado ciertos escándalos en relación al canal, la exparticipante limó asperezas y volvió a formar parte del programa. En primer lugar se la vio durante los debates, pero parece que ahora tendrá una segunda oportunidad dentro del reality.

Según anunció Ángel de Brito en sus historias de Instagram "Furia entra a la casa", pero aún no se sabe cuándo, si es definitivo o si solo entra de visita. Por el momento, el programa recibirá este lunes 10 a 8 nuevos participantes y muchos televidentes esperan que la joven entrenadora forme parte de ellos, pero aún no hay precisiones al respecto.

Por su parte, en diálogo con el streaming República Z, Furia habló de la posibilidad de entrar a la casa de Gran Hermano nuevamente. "A mí la casa me trajo muchas emociones y recuerdos, yo me enamoré de la casa. Si llego a entrar, que sea para explicar un poco el juego, obvio no dar info del afuera y hacer entender lo que quiere la gente. Necesito que los jugadores entiendan donde están y por qué están ahí", dijo en su momento.

Delfina, la primera eliminada del programa, vuelve a la casa

Tal como había anunciado Santiago del Moro, se vienen días muy movidos dentro de la casa de Gran Hermano. Esto ya empezó a notarse la semana pasada: Luca entró directo en repechaje, mientras que Renato y Giuliano se disputaron su puesto entre los participantes. Finalmente, el peruano entró en el segundo lugar de repechaje. Sin embargo, al otro día Jenifer fue expulsada y Giuliano entró en su lugar, pero terminó quedando eliminado por decisión del público el pasado domingo 9 de febrero.

En medio de este caos de participantes, Claudio "Papucho" tuvo que ser operado de apendicitis y, debido a la complejidad de la recuperación, no podrá volver a la competencia, motivo por el que Delfina, la cuarta participante en lista para entrar en repechaje, llegará a ocupar su lugar. La joven de 19 años fue la primera eliminada del programa y aunque mucha gente la votó para darle una segunda oportunidad en la casa, no había sido suficiente. Ahora tendrá nuevamente su oportunidad y sin dudas sorprenderá a sus compañeros.

Así las cosas, la jornada de este lunes será intensa en Gran Hermano: la exparticipante volverá a la casa y, paralelamente, recibirán a los 8 nuevos concursantes que llegan a jugar directamente a la casa y cuentan con la posibilidad de llegar directo a la final.