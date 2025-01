Marcelo Tinelli y una fuerte declaración tras el accidente de su hijo: "Por ahora".

Marcelo Tinelli vive un complicado panorama familiar luego de que su hijo mayor sufriera un accidente. El famoso conductor se colocó en el foco de atención luego de que trascendiera la novedad sobre Francisco: chocó con su auto en Punta del Este y dio positivo en el control de alcoholemia. En este marco, el conductor habló del momento que pasa.

Interceptado por el móvil de Puro Show, el ciclo emitido por El Trece, Tinelli contó cómo está su hijo y cómo enfrenta la situación legal luego de que el test de alcoholemia diera positivo. Aunque si bien el famoso conductor de América TV decidió no "entrometerse" para no exponer a su hijo, sí contó cómo se encuentra después del impacto que, afortunadamente, no pasó a mayores.

"Está muy bien y descansando, que es lo importante. Aparentemente se despistó en la ruta al llegar a casa. Es lo que sé hasta ahora", dijo Tinelli. Unas horas del accidente, Marcelo había compartido una historia en donde mostró que estaba cenando y tomando vino con su hijo, pero no volvió a mencionar nada al respecto.

Qué pasó con el hijo de Marcelo Tinelli

El periodista Ángel de Brito fue quien ofreció detalles sobre lo ocurrido con el tercer hijo de Marcelo Tinelli, el primero de su matrimonio con la bailarina Paula Robles. El conductor de LAM citó el parte policial y relató: "Pasadas las 5 de la mañana, un móvil de la jefatura que patrullaba en el balneario Buenos Aires intentó detener a un vehículo que circulaba a alta velocidad y realizando maniobras imprudentes. En ese momento el presentador se da a la fuga en dirección a José Ignacio circulando por la ruta 10, siendo perdido de vista por los policías".

"Más tarde ubican al vehículo a un costado de la ruta a la altura del kilómetro 171. Su conductor se había bajado del mismo y se encontraba ileso. De todas formas, fue trasladado a la policlínica del balneario Buenos Aires, donde los médicos constataron que no había sufrido lesiones", continuó De Brito en su descargo. Por su parte, las autoridades explicaron que "el joven manifestó no haber avistado el móvil policial y que consumió alcohol en una cena en horas de la noche. Se le derivó a la sede de Policía de Tránsito de San Carlos donde se constató por prueba de espirometría 0,27 alcohol en sangre, se aplicaron contravenciones correspondientes por parte de dicho personal".

Aníbal Pachano se sinceró y contó lo que nadie sabía de Marcelo Tinelli: "Jorge Lafauci"

Aníbal Pachano concedió una entrevista y reveló un dato inesperado sobre su relación con Marcelo Tinelli previo a su incorporación al jurado del Bailando por un sueño y recordó a una de las figuras más picantes que pasó por el reality de televisión: el periodista Jorge Lafauci.

En diálogo con Pronto, Pachano contó cuál fue su primera reacción cuando Tinelli lo convocó para formar parte del Bailando y deslizó: "El año anterior me había reunido con Tinelli pero después convocaron a Jorge Lafauci. Al año siguiente empecé como panelista en Bendita TV. Un productor de ahí me hace otra vez la conexión con Tinelli y de agosto debuto con un personaje que ya había empezado a gestar en mis espectáculos. Es cuando empieza el personaje de la galera que no paró nunca más. Esa mezcla de Wonka con Pepe Grillo generó un antes y un después en la televisión argentina y en la televisión mundial. No hay un jurado tan icónico que se vistiera todos los días diferentes con un trabajo de arte con toda es producción y también con esa pulcritud como mi mamá me enseñó".

Además, Pachano contó que cuando finalmente se sumó al programa su participación fue tan destacada que cambió para siempre su carrera: "El Bailando marcó un antes y un después en mi mundo televisivo y mediático. Fue un gran trabajo y sigo haciendo un gran trabajo como jurado aunque no me premien ni reconozcan ese trabajo. Tengo claro quien soy y lo que soy para la gente. Traspasé la pantalla, toda mi familia traspasa la pantalla. Mi popularidad es distinta a los que se llama mediático, soy popular porque la gente común me conoce en la calle, me grita, me felicita. Cené mucho tiempo con la gente gracias a Bendita y el Bailando".