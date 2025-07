Una importante empresa de servicios petroleros despidió trabajadores.

En el contexto de crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei, una importante multinacional, con operaciones claves en Vaca Muerta y yacimientos petrolíferos en todo el mundo, despidió trabajadores y crece el conflicto entre los obreros y la firma. Hay riesgo de paro total.

Se trata de seis operarios de la empresa Schlumberger, una de las mayores compañías de servicios petroleros y de gran peso internacional. Entre los servicios que ofrece se destaca la perforación, caracterización de yacimientos, procesamiento y producción.

Tras las desvinculaciones, el Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) exigieron la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos.

"La empresa tomó una decisión arbitraria que atenta contra la estabilidad laboral de nuestros compañeros y sus familias. No vamos a permitir ningún tipo de atropello ni vulneración de derechos laborales", denunciaron desde el sindicato a través de un comunicado.

Además, por esa vía desde el gremio amenazaron con paralizar toda la actividad: "Lo que hoy estamos peleando no es un bono, no es una mejora salarial, es que nuestros compañeros vuelvan a su trabajo. Y si no hay respuesta, vamos a parar toda la zona norte". Tras los despidos hubo una conciliación obligatoria que no llegó a buen puerto ya que la empresa Schlumberger ratificó su decisión.

Desde el sindicato amenazan con un paro total si no revierten los despidos.

Cerró una química y despidió a todo el personal

Los trabajadores de una importante química viven una desesperante situación, ya que en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Milei, se quedaron sin su fuente laboral. La química Archroma cerró su planta de Zárate de manera definitiva y despidió a los 25 operarios. Además de quedar en la calle, los trabajadores advierten por el riesgo ambiental que esto implica.

El Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate denunció el cierre de la fábrica y los despidos asegurando que fue una decisión "drástica, sin diálogo y sin respeto por las familias que dependen de estos empleos".

Esta medida también afecta a trabajadores de la planta Clariant que hace poco también cesó su actividad y dejó a 42 trabajadores sin empleo. De esta manera, la región sufrió en poco tiempo 67 despidos en un contexto de crisis y casi nula creación de puestos de trabajo.