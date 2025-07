Milei se reúne con el campo mientras ATE marcha a Economía

Cancelar citas por no tener plata: así es como la crisis económica en Argentina está impactando en los bares y el amor.

Cancelar citas por no tener plata, leer mil veces la carta para asegurarse de que alcanza el dinero, evitar las salidas a fin de mes, sentir vergüenza por no poder invitar a alguien a tomar algo. Salir a un bar para tener una cita con alguien ya no es un plan espontáneo sino que requiere de mucha estrategia. Los bares fueron y son el lugar por excelencia para tener un encuentro en busca del amor o de un buen momento, pero ¿Qué pasa cuando la crisis económica en Argentina es tan fuerte que "ir a tomar algo" con una persona que nos gusta se convierte en una preocupación por cuánto gastamos? La odisea de entablar una relación en tiempos en los que crisis económica del gobierno de Javier Milei golpea fuerte.