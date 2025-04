¿Con qué personas no se recomienda hacer match en las apps de citas y por qué?

Con qué personas no se recomienda hacer match

Las apps de citas son una buena oportunidad que tienen algunas personas para realizar un contacto formal con desconocidos y poder encontrar una pareja que les cambie la vida. Sin embargo, hay determinados perfiles que no se recomiendan contactar y las señales de alerta que se desprenden son más que visibles.

Al momento de descargar un app de citas, como es el caso de Tinder, se deben tener algunas consideraciones sobre el perfil que se armará para presentarse y las personas que tendrán acceso al mismo. Esto se puede ajustar desde la configuración de la aplicación. Aunque algunos prefieren viejos métodos para establecer un contacto formal y comenzar a desarrollar una charla que decante en algo más.

"Después de cruzar tanto miradas en el bondi me a animé después de como 30 min a pedirle el Instagram a alguien y como no me lo pasó me bajé del bondi de la vergüenza", expresó Gflazz, como figura su usuario de X. "Conocer gente en la forma tradicional sale mal, tendré que seguir conociendo por las app horrendas de citas", agregó. Esto provocó una lluvia de comentarios en el posteo señalando que su actitud no estuvo mal.

Aunque hay dos detalles que se escapan de la historias que permite entender la reacción de la mujer. El primero es que se encontraba acompañada de algún familiar y esto pudo haberle generado cierta vergüenza de la situación. Mientras que el segundo señala que la joven mostró su cuenta de Instagram, pero Gian Franco al tener problemas de visión no pudo ver con claridad cuál era el usuario. A pesar de que el posteo se viralizó, la joven no apareció y tal vez no hay historia con final feliz.

¿Con quién no se aconseja hacer match en apps de citas?

Las apps de citas le permiten a los usuarios controlar con quienes establecen un contacto, porque todo depende de que hayan dado el me gusta para poder iniciar una conversación. Aunque no siempre es recomendable entregar el like a casi todas las personas que aparecen en el radar. Esto puede provocar que se den situaciones incómodas o cierto fastidio ante la falta de una devolución.

Por lo general, los usuarios que aparecen sin foto de perfil en las aplicaciones como Tinder, OK Cupid y Badoo son personas que se encuentran buscando a sus parejas para determinar si las engañan o no. Es fácil detectar estos perfiles porque no disponen de una biografía tan extensa. También están aquellos que presentan pocas fotografías y exponen un pixelado más que marcado. Estas fueron robadas y es claro que se trata de un caso de suplantación de identidad con fines poco positivos.

Otro consejo que se desprende es que es importante leer las descripciones de las biografías que las personas colocan. Es una buena manera de saber con quién se puede estar tratando y que tipo de condiciones establece para tener una charla en caso de que se produzca el match.