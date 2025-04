¿Qué planes no se aconsejan proponer en una primera cita y por qué?

La primera cita es fundamental cuando se intenta conocer a una persona y establecer una relación porque esta les entregará una serie de sensaciones que permitirá o no poner en marcha la idea de un segundo encuentro. Es por ello que algunas propuestas necesitan ser repensadas y determinar qué tan convenientes son al momento de proponer una salida.

El primer contacto es importante porque permite plasmar lo hablado por mensajes en el cara a cara y observar el comportamiento del otro frente a situaciones que pueden llegar a ser imprevistas. Es por ello que la relación podría depender bastante de este encuentro. Uno que para muchos debe rozar la perfección en caso de que se intente desarrollar un vínculo.

"Te estoy dando la chance de una primera cita conmigo y propones eso", expresó Pauli__24, como figura su usuario de X (ex Twitter). El posteo se encuentra acompañado de una captura de una conversación donde una persona le propuso pasarla a buscar y tomar unos mates en el auto. Al parecer la propuesta no fue la mejor idea. "No quiero que me paguen nada solo que sean un poco más originales", agregó.

En los comentarios, se puede apreciar que no hay una opinión establecida sobre la propuesta del joven y la decisión de ella de molestarse por el plan que le habían propuesto. "¿De qué te quejas? Tuve varias citas así y es lo mejor para una primera porque podés hablar de lo que quieras", le respondió una mujer. "Pero es un planazo, menos que sea en el auto. Ahí quiso sacar chapa de que tiene auto", agregó un hombre. "Amigo, si no podés salir a tomar un café, no invites a nadie", señaló una tercera persona.

¿Qué planes descartar para una primera cita?

Al momento de pensar una primera cita, hay una serie de consideraciones que las dos personas involucradas deben descartar para que el encuentro se desarrolle en óptimas condiciones. Hay espacios que son aconsejables solo en caso de que haya una confianza más que establecida. Es por ello que se le consultó a Gemini, la Inteligencia Artificial que fue desarrollada por Google, para que brinde consejos sobre cómo no armar una salida y que la misma culmine con un saldo negativo.